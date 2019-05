Artiklen: Tennisklub er glad for at blive

Tennisklub er glad for at blive

- Det er vi utrolig glade for. Det giver ro på, så vi kan udvikle vores klub og gå igang med at søge midler til at få ordnet klubhus og evt. få bygget en kunststofbane, så det betyder meget for os, siger formand for Frederiksværk Tennisklub Rob Daniels.

Nyheden om at et byrådsflertal går ind for at Frederiksværk Tennisklub via en langvarig aftale kan blive på det nuværende areal i byens centrum ved Peder Falstersvej og Strandgade modtages med stor begejstring i klubben.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her