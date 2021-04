Tenniscifre i premieren

En meget sikker sejr kørt hjem på solide præstationer over hele linien. Det tegner rigtig godt for resten af foråret.

Gave fra Græsted

Senere samme eftermiddag var der endnu mere at glæde sig over i FFK, da resultatet fra Skævinges kamp mod Græsted tikkede ind.

Her løb Skævinge ind i sæsonens første nederlag, og det resultat betyder, at FFK fører rækken med et point ned til netop Skævinge, og samtidig har Allan Arge´s tropper en kamp i 'hånden', så det blev en lørdag, hvor det hele flaskede sig for FFK.

Næste opgør er den kommende lørdag, hvor holdet besøger Espergærde. Der er kampstart kl. 12 I skrivende stund spilles kampen uden tilskuere.