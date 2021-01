Skal ketcher-klubberne i Halsnæs samles under samme tag - og skal der være mulighed for at spille det populære spil padel-tennis?

Send til din ven. X Artiklen: Tennis, fjerbold og batmænd under samme tag? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tennis, fjerbold og batmænd under samme tag?

Ketcherklubber i Halsnæs har udarbejdet forslag til kommunen om opførelse af ny hal

Halsnæs - 11. januar 2021 kl. 14:06 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

"Halsnæs halter bagud med motion og halfaciliteter". Det er bag denne overskrift, at flere lokale foreninger i fællesskab retter henvendelse til kommunen om opførelse af en hal til ketchersport. Det er tennisklubberne i Halsnæs, Melby Badmintonklub og Frederiksværk Bordtennisklub der i første omgang er gået sammen og har udarbejdet forslag og ønsker til en fremtidig ketcherhal i Halsnæs.

Velegnede faciliteter Det er et forslag der omfatter en hal med plads til fire tennisbaner, seks badmintonbaner, plads til ti fast opstillede bordtennisborde og som noget helt nyt i Halsnæs - to baner til padel-tennis. Samarbejdet mellem de implicerede klubber er kommet istand udfra den fælles betragtning, at for at kunne fremme den stigende tilgang til ketchersporten, så er det vigtigt at kunne tilbyde velegnede klub og spillefaciliteter både sommer og vinter.

Stigende tilgang "Tennisklubberne har oplevet en stigende medlemstilgang og længe haft ønske om at kunne tilbyde medlemmerne indendørs spillemulighed. Mange ældre medlemmer spiller tennis, og vi ser også, at familiemedlemskaber er stigende", siger Marianne Bech, formand for MLI-tennis.

Intet klublokale Formand for Frederiksværk Bordtennisklub Hanne Hansen supplerer: "Bordtennisklubben har acceptable spillefaciliteter men begrænsede træningstider på Magleblikskolen. Men det er helt uden klubfaciliteter, hvilket betyder, at det sociale liv i klubben har ringe vilkår. Klubben mangler ligeledes eget rum til materialer. En ny hal ville give mulighed for at kunne tilbyde spilletid for de ældre 60+ i dagtimerne og større fleksibilitet mht. træning af de unge". Specielt ønsket om et klublokale står højt på ønskelisten: "Klubben har igennem de sidste 20 år forsøgt at få et klublokale, men uden resultat", siger Hanne Hansen. Også Melby Badminton Club har mange medlemmer, fordelt på børn, unge og seniorer. Også her har der længe været et ønske om en velegnet hal til fjerboldspil.

Padel-tennis I det fremsendte ønske er der som nævnt et ønske om to padel-tennis baner.

Netop padel-tennis vinder frem overalt i landet og er meget populært. Erfaringen er, at padel-tennis tiltrækker yngre medlemmer og puster nyt liv ude i klubberne. Det vil være et enestående tilbud til de unge i Halsnæs, og generelt for de involverede klubber vil en ketcherhal give større mulighed for mere bredde indenfor idrætten og samtidig fastholde talenter.

Fem væsentlige grunde Ens for de involverede 'ketcherklubber' i Halsnæs er, at der er et stigende behov for en ny hal i Halsnæs:

"Vi ser fem væsentlige grunde", lyder det i fællesskab fra de involverede foreninger: "En styrkelse af folkesundheden i kommunen, som hænger tæt sammen med diverse sportstilbud. Samtidig et alternativt tilbud til den del af ungdommen, som ikke spiller fodbold/håndbold. Et behov for indendørs faciliteter som følge af stigende befolkningstal i kommunen. Pleje den stigende interesse i alle aldersgrupper for tennis, badminton, bordtennis og padel-tennis". "Sidst, men ikke mindst, et helårstilbud til de ældre i Halsnæs, som er stort repræsenterede inden for ketchersport. Mulighed for aktivitet også i vinterhalvåret vil styrke sundheden og være et socialt tilbud".

Giver god mening Det er et stort ønske, at en ny hal vil være et gedigent, langtidsholdbart byggeri, omfattende klubfaciliteter, med et antal baner, som gør den brugbar også i de kommende år: "Vi synes, det giver god mening at investere i en hal, som kan bruges på daglig basis af et bredt udsnit af befolkningen og samtidig er anvendelig for sportsudøvere på et højere plan til mesterskaber. Og med hensyn til placering af en sådan hal, anbefaler vi, at den placeres, så den kan tilgås med offentlig transport", lyder det fra ketcherklubbernes fælles arbejdsgruppe.