Team HIB i corona-hi

Det er hårde tider for idræts og foreningslivet i disse corona-tider, hvor alt er mere eller mindre lukket totalt ned.

Det seneste offer for nedlukning og forsamlingsforbud er Halsnæs Avis og Firmaidræt Frederiksværks motionsevent 'Ti foreninger på ti uger', der skulle være startet i næste uge med ti friske kvinder på holdet.

Alt var klar og parat til start med et stærkt hold og en coach der alle så frem til de kommende ugers strabadser med forskellige prøvelser i det lokale idrætsliv, hvor ti foreninger velvilligt var stod klar til at tage imod.

I skrivende stund er alt lukket ned til og med 17. januar, men med det smittetal som der er i Halsnæs, er der ikke den store optimisme med hensyn til at få gang i foreningslivet igen før marts måned.

Så derfor må træningstøjet blive i skabet lidt endnu. Planen er at dette års Team Halsnæs i Bevægelse skydes igang i midten af marts, altså med to måneders forsinkelse.