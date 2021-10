Team HIB: 1½ time med snuden i sporet

Efter en fin introduktion til mtb-raceren og til sporet samt et par træningsomgange på parkeringspladsen, hvor bremser og gear fik lov at arbejde lidt, gik turen ellers ind i skoven på det smalle spor med Nicolai som fortrop og Bente bagtrop.

- Glæd jer til frisk luft i lungerne, god motion og en naturoplevelse af de helt store.Team HIB-kvindernes fjerde udfordring i forløbet ’Ti foreninger på ti uger’ foregik i lørdags i Tisvilde Hegn, hvor Nicolai Gerts og Bente Lindegaard fra Tisvilde Hegn Sporlaug tog imod med et stort smil og et velkommen i ’Hegnet’.

Lerbjerg aka Alpe d´Huez

Og lad det bare være sagt med det samme - det kræver masser af koncentration at styre mountainbiken hen over rødder og alskens forhindringer på sporet, der ikke blev lettere at forcere på grund morgenstundens regnvejr.

Og trods astadigt tempo til at starte med, så fik alle hurtigt varmen, når der blev hjulet rundt op og ned af bakkerne mens lårbasser og gear var på overarbejde. Specielt turen op ad Lerbjerg - ’Hegnets’ svar på Alpe d’ Huez var en hård nød at knække, men det lykkedes for næsten alle at træde mtb’en helt til tops på bjerget.

Den efterfølgende nedkørsel var ikke ligeså hård for bentøjet, her var den koncentrationen og styreegenskaberne der blev sat på prøve.