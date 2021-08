Se billedserie Borgmester Steffen Jensen på vej op over Thors Bakke i 2019 sammen med Mark Strudal, Kim Vilfort og Claus Bodenhoff. Borgmesteren er md igen, når feltet når Frederiksværk lørdag 21. august. Foto: Allan Nørregaard

Team Bodenhoff på cyklerne

Halsnæs - 14. august 2021 kl. 12:38 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

I slutfasen af en hektisk og fantastisk sports-sommer køres Post Nord Danmark Rundt i disse dage, men samtidig med at dette slutter så starter lørdag 14. august endnu et Danmark Rundt. Efter aflysningen sidste år er Frederiksværk-ildsjælen Claus Bodenhoff tilbage med sit team for at skaffe midler til Børnecancerfonden.

Danmark Rundt 2021 Team Bodenhoff indledes lørdag i Skagen med første etape til Frederikshavn, og så fortsætter man ellers til Grenå, Viborg, Herning, Sønderjylland og videre til Korsør-Ringsted, inden det traditionen tro slutter i Frederiksværk lørdag 21. august, hvor rigtig mange ventes at køre med på sidste etape fra Ballerup.

Med på hele turen i år er bl.a. direktør i Børnecancerfonden Marianne Benzon Nielsen.

- Børnecancerfonden er en selvstændig, privat organisation, som blev stiftet 1995 af overlæge Henrik Hertz. Da Fonden ikke modtager støtte fra andre kræftorganisationer eller offentlige instanser, men arbejder alene på baggrund af bidrag fra privatpersoner, virksomheder, fonde og foreninger, er Fonden utrolig glad for, at en ildsjæl som Claus Bodenhoff sammen med den nye styregruppe og de mange engagerede hjælpere rundt om i landet igen vil støtte Børnecancerfondens arbejde via cykelturen Danmark Rundt Team Bodenhoff, siger Marianne Benzon Nielsen før starten på årets tur

Med fra starten i Skagen i år er også tidligere landsholdspiller Kim Vilfort, der er blandt projektets protektorer, og Vilfort har sikret sig en cykel, så han kan være bedre med i år - bl.a. også på sidste etape til Frederiksværk, hvor andre af de kendte som støtter projektet også vil være med.

Det ville Danmark Rundt 2021 Team Bodenhoffs ambassadør, 19-årige Sascha Harkjær, også gerne have været på første etape i dag, men det er ikke muligt for hende. Sascha er forhindret i at cykle fysisk med, da hun har et svagt syn som en konsekvens af sin kræftsygdom.

I stedet harSascha proaktivt valgt at cykle den første etape, som er på 109 km, på en hometræner hjemme hos sin familie i Annisse og selv samle penge sammen, fortæller Claus Bodenhoff, der opfordrer sponsorer til at melde sig for på denne måde at støtte ekstra op om indsamlingen til Børnecancerfonden.

Private personer eller virksomheder som vil donere 10 kr. pr. kørte kilometer på denne etape - sponsorbeløbet vil således maksimalt blive på kr. 1.090 - kan melde sig til Claus Bodenhoff på e-mail: bodenhoff8@gmail.com.

Det var på en tur med Team Rykeby til Paris i 2014 at Claus Bodenhoff fik idéen til at cykle Danmark Rundt for Børnecancerfonden. At komme landet rundt på den måde, gav langt mere mening for ham, og en tur nærmest alene på sin cykel har udviklet sig gennem årene.

Det med at støtte op om bekæmpelse af kræft, var dog ikke nyt for Claus Bodenhoff. Allerede tilbage i 1988, da han arbejdede på Grønland, tog han inititiv til en velgørenhedsindsamling efter at en god veninde var død af kræft, bare 24 år.

I den forbindelse mødte han faderen til den senere kendte sanger Julie Berthelsen, og det har ført til at Julie i flere år har været protektor for Danmark Rundt Team Bodenhoff og nu har indspillet en sang specielt til 2021-turen.

Det er blot ét af talrige andre initiativer, der hjælpe til at skaffe midler til Børnecancerfonden. Bl.a. lanceres i år et specielt rugbrød, og Frederiksværk-cykelhandleren Henrik Ditlev fra Ditlev Cykler sponserer igen en cykel, som man kan vinde ved at købe lodder på 100 kr. I alt 500 lodder sættes til salg, og vinderen findes til december, når Mark Strudal kommer til Frederiksværk og foretager lodtrækningen.

Alle donationer til Danmark Rundt Team Bodenhoff går ubeskåret direkte til børn med kræft via Børnecancerfonden. Man kan benytte konto nr. 4183-11659837 eller MobilPay nr. 585837.