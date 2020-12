Taste & Run: Mad og motion på menuen

Godsejer Ditlev Hasselbalch kan byde løbs- og madentusiaster velkommen til en unik motionsoplevelse centreret omkring Grønnessegaard Gods til sommer

Frivillig forening bag nyt oplevelsesløb får støtte fra Erhvervsstyrelsen til at sætte skub i Halsnæs

Halsnæs - 21. december 2020 kl. 10:15 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Foreningen Smagen af Halsnæs har modtaget 149.000 kroner af Liv og Lands forsøgspulje, som hører under Erhvervsstyrelsen, til det nystartede oplevelsesløb Taste & Run. Støtten gives blandt andet for at fremme lokalt erhvervsliv, kultur og fritidsaktiviteter i Halsnæs.

Motionsoplevelse Halsnæs vil i sommeren 2021 kunne byde løbs- og madentusiaster velkommen til en unik motionsoplevelse centreret omkring Grønnessegaard Gods i det naturskønne område nord for Roskilde Fjord. Det er gjort muligt med støtte fra Erhvervsstyrelsens Liv og Land-pulje. ”Med fondsmidlerne bevilget til Taste & Run er projektet solidt fra start. Det er gode nyheder både for foreningen, samarbejdspartnerne og Halsnæs,” siger foreningens kasserer Freddy M. Hejgaard, der ser et behov for samarbejde om beskæftigelse og oplevelser i Halsnæs.

Smagen af Halsnæs Taste & Run har fokus på motion i det fri og at fremvise den bæredygtige, lokale fødevareproduktion i Halsnæs. Flere lokale erhvervsdrivende har indgået samarbejde med foreningen Smagen af Halsnæs for at sætte området på danmarkskortet med en opsigtsvækkende kombination af løb og oplevelser for smagsløgene. ”Det er en skør og vidunderlig idé at kombinere motion, mad og drikke,” siger foreningens formand, Katrine Stevnhoved om løbet, der henter sin inspiration blandt andet fra det franske vin-maraton Marathon du Medoc.

12 kilometer Blandt samarbejdspartnerne er Halsnæs Kommune og sammenslutningen af bæredygtige fødevareproducenter, Spisekammer Halsnæs. Således kan man på ruten smage økologiske grøntsager og bagværk, vin og andre specialiteter, mens man tilbagelægger de cirka 12 kilometer.

Taste & Run er Danmarks nye oplevelsesløb for motionisten, der samtidig gerne vil nyde klimavenlig gourmetmad og noget af Nordsjællands smukkeste natur. Løbet afholdes første gang den 3. juli 2021 og vil være en årligt tilbagevendende begivenhed for sportsturister og gourmeter.

Billetsalget forventes åbnet 1. februar 2021.