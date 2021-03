Send til din ven. X Artiklen: Tag varmt tøj på op bliv testet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halsnæs - 12. marts 2021 kl. 15:43 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Fra på mandag kan de ældste elever i 5.-10. klasse i Halsnæs Kommune komme i skole igen. Eller rettere udenfor skole, da de kan møde ind til udendørs undervisning en dag om ugen.

»Det blev ikke til den stor genåbning fra på mandag, som mange måske havde håbet på, men lidt har som bekendt også ret. Og mon ikke, der er nogle elever i skolernes 5.-10. klasser, som glæder sig til, at de fra næste uge kan modtage udendørs undervisning sammen med resten af deres klassekammerater en dag om ugen,« skriver Halsnæs Kommune på hjemmesiden, hvor man fortsætter:

»Undervisningen vil ikke følge det normale skoleskema, da der er tale om nødundervisning, som foregår udendørs, men den vil blive tilrettelagt, så der både er fokus på det sociale klassefællesskab og den faglige kobling til fjernundervisningen. Klasserne vil blive fordelt på alle ugens fem hverdage, så de ikke alle sammen er på skolen samtidig. Der vil i løbet af skoledagen være tilknyttet en til to medarbejdere pr. klasse. På de dage, hvor klasserne ikke modtager udeundervisning, vil de fortsat få fjernundervisning hjemmefra. De elever som indgår i trivselsgrupper kan fortsætte med dette.«

Elever i 5.-10. klasserne og deres forældre vil i løbet af de kommende dage modtage nærmere besked om, hvordan og hvornår udendørsundervisningen kommer til at foregå direkte fra skolen.

- Vi er fortsat i det tidligere forår, hvor vejret godt kan være koldt og blæsende. Eleverne opfordres derfor til at være klædt godt på til udendørs undervisning, som selvfølgelig afvikles under hensyntagen til vejrlig. I løbet af en dag med udendørs undervisning vil eleverne naturligvis have særskilt adgang til toiletter, men de må ikke anvende andre indendørs faciliteter, lyder det.

Alle elever over 12 år opfordres samtidig til at møde op til undervisning med en negativ test for COVID-19, som maksimalt er 72 timer gammel.

Dette er vigtigt for at holde smitten så langt nede som muligt. Halsnæs Kommune håber derfor, at alle forældre og elever vil bakke op om dette.