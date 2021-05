Der er chance for at komme tæt på stålproduktionen ved rundvisninger i juni og oktober. Arkivfoto

Tæt på stålet: DanSteel åbner dørene

Der plejer at være rift om billetterne, når NLMK Dansteel åbner for rundvisninger, og det kommer nok til at ske igen i forbindelse med to kommende rundvisninger, der netop er annonceret.

Om værket

Etableringen af Stålvalseværket medførte kolossal vækst i Frederiksværk - fra 2.200 indbyggere i 1940 til omkring 18.000 i 1990’erne.

I 1965 blev værket udvidet med en afdeling for kontinuerlig fremstilling af stålprofiler. Efterfølgende blev der tilføjet et elektrostålværk, hvorved virksomheden i praksis kom til at bestå af tre vidt forskellige, men forbundne enheder. Sammenlagt består værket af over 200.000 m2 under tag, 11 km jernbane og egen havn.

1980’erne og 90’erne blev turbulente årtier for værket, som gik konkurs i 2002.

I dag ejes og drives valseværket af NLMK (Rusland) – en af verdens største stålproducenter.