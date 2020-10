TDC NET starter udrulning af fiber i Liseleje

Nu vil TDC udrulle fibernet i Liseleje til gavn for o mod 1.700 husstande og virksomheder.

Halsnæs - 09. oktober 2020 kl. 11:09 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

1.700 husstande og virksomheder i Liseleje får nu tilbud om gratis tilslutning til TDC NETs fibernet. Det oplyser TDC NET i en pressemeddelelse fredag.

Her oplyser virksomheden, at de bringer fibernet til Liseleje og begynder nu udrulningen i udvalgte områder.Udrulningen er en del af TDC NETs mission om at skabe næste generation af landsdækkende, digital infrastruktur i Danmark med udrulning af sikkert, stabilt og lynhurtigt netværk i hele landet.

- TDC NET har forbundet Danmark i snart 140 år, og vi ønsker at bygge fremtidens bedste digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune. Fiber er fremtidens bredbånd, og vi ønsker at bidrage til et digitalt Danmark ved at bane vejen for lynhurtige internetforbindelser på fibernet, siger Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC NET.

Udmeldningen fra TDC kommer blot én uge efter, at Halsnæs Kommune og virksomheden GlobalConnect holdt pressemøde. Her bekendtgjorde parterne, at der nu ville blive udrullet fibernet til Liseleje og omegn. I første omgang til 1.700 husstande og virksomheder, men på sigt kan tallet vokse til 8.000. Den aftale var kommet i hus efter forarbejde fra den lokale ildsjæl Michael Harjo Schmidt.

Han har også tidligere været i kontakt med TDC om en løsning, men både Michael Harjo Schmidt og borgmester Steffen Jensen(S) har gjort det klart, at TDC ikke har udvist afgørende interesse for at udrulle fiber.

- De nuværende bredbåndsmuligheder i Liseleje er præget af forbindelser på kobbernetværket, hvor de tilgængelige hastigheder er begrænsede. Vi har gennem længere tid været i dialog med lokale ildsjæle, som har indsamlet tilkendegivelser, som vidner om en stor lokal interesse for fiber. Og vi er glade for at kunne kvittere for den store indsats med et konkret fiberprojekt, siger Henrik Leu Christiansen.

Takker man ja til TDCs tilbud om gratis tilslutning, vil adressen blive tilsluttet TDC NETs fibernet, og de nødvendige installationer vil blive udført uden beregning. For at gøre brug af den gratis tilslutning til fibernettet skal man købe et abonnement hos en udbyder efter eget valg. Det er dog også muligt at få udført den gratis tilslutning uden at tegne abonnement.

Med en tilslutning til fibernet fra TDC NET er det muligt at opnå downloadhastigheder på op til 1.000 Mbit/s, og i fremtiden vil hastighederne kunne blive endnu højere. Hvilke hastigheder, der er mulige på den enkelte adresse, afhænger dog altid af udbuddet hos de tilgængelige bredbåndsudbydere.

Der er mere information om fiberudrulningen på www.tdcnet.dk/fiber - hvor man også kan tjekke, om en konkret adresse er omfattet af tilbuddet om gratis tilslutning.