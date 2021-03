Se billedserie Hans Rasmusssen: " Området er udlagt som fuglebeskyttelsesområde, da edderfugl og fredede fuglearter som hvinand, havlit og stor skallesluger fouragerer og holder rast her på lavt vand. Men windsurfere og kitesurfere stresser fuglene." Foto: Kim Larsen.

Synspunkt: "Stop surferne, de ødelægger naturen!"

Halsnæs - 23. marts 2021 kl. 13:21 Af Hans Rasmussen, fisker og naturinteresseret, Lynæs Kontakt redaktionen

Halsnæs Kommune skal være med i en konkurrence, der går ud at skaffe mere vild natur i Danmark. Det er da helt fint, men hvis man vil have vild natur, så kunne man jo starte med at passe på den natur, vi har.

Hele indsejlingen mellem Hundested og Rørvig er både Natura 2000-område, fuglebeskyttelsesområde og habitatområde. Det er altså et meget vigtigt naturområde - ikke kun vandet, men også kysten hele vejen fra Kikhavn til Lynæs Havn.

Alligevel tillader man, at windsurfere og kitesurfere ødelægger naturen. De generer fuglelivet, og de ødelægger vegetationen langs kysten.

Området er udlagt som fuglebeskyttelsesområde, da edderfugl og fredede fuglearter som hvinand, havlit og stor skallesluger fouragerer og holder rast her på lavt vand.

Men windsurfere og kitesurfere stresser fuglene. Der skal bare en enkelt surfer til, så flygter fuglene. En kajakroer forstyrrer også, men kun en kort tid, så vender fuglene tilbage. Det er noget andet med surferne. De kommer tidligt om morgenen og pakker først sammen ud på aftenen. Fuglene får slet ikke mulighed for hvile i området.

Det er ikke kun her ved Lynæs, det er et problem. Bestanden af edderfugle er gået tilbage med 50 procent på landsplan - det tror jeg surferne har en stor del af ansvaret for.

Ålegræsset er begyndt at vende tilbage i både Isefjorden og Roskilde Fjord. Det er rigtig godt, for ålegræs er alfa og omega vor vandmiljøet - det er levested og skjulested for fiskeyngel. Men desværre har ålegræsset ikke en chance, der hvor surferne er - når det lægger sig i overfladen, bliver det rykkes op, når surfbrædderne passerer.

Også på land ødelægger surferne naturen. Der, hvor de rigger til, er vegetation totalt nedslidt. En vegetation som burde være beskyttet, da kysten er udlagt som habitatområde.

Det er en fejl, at surferne har fået lov at indtage Lynæs. Der burde være lavet en konsekvensberegning for mange år siden!

Vi er mange, som er kede af udviklingen her i Lynæs. Når surferne er her, så er der ikke plads til andre. Der er ingen børnefamilier, der slår sig ned på stranden. Og det er et stor trafikkaos med parkerede biler overalt.

Og nu er Lynæs Surfcenter tilmed ved at udvide med overnatningshytter og teltpladser.

Nu må det altså snart være slut: Stop surferne, de ødelægger naturen!

P.S. Det er i øvrigt er ret arrogant, at Lynæs Surfcenter har opført hytter, toiletvogn og platforme til telte, inden Halsnæs Kommune har givet den dispensation, det kræver.

Der er 11. marts sendt brev ud til naboerne med 14 dages høringsfrist, men der står allerede flere hytter og en toiletvogn. Og man kan allerede booke overnatning på surfcentrets hjemmeside.

Og en lille advarsel til folk, der færdes på stranden:

Vær opmærksom på at et webkamera filmer offentligt område, og sender det direkte ud på nettet via surfcentrets hjemmeside.

