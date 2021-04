Dansk Sygeplejeråd og formand Grete Christensen har torsdag varslet en strejke blandt sygeplejerske, som rammer Halsnæs og Hillerød. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto: Dan Petersen/Philip Davali/Ritzau Scanpix

Sygeplejerske-strejke rammer Halsnæs og Hillerød

Halsnæs - 22. april 2021 kl. 14:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i dag indgivet strejkevarsel for sygeplejerske ansat i de danske kommuner og regioner. Strejkevarslet omfatter 10 procent af DSRs cirka 80.000 medlemmer og omfatter i alt 13 kommuner, her i blandt Halsnæs og Hillerød.

- Vi ser ingen anden udvej, siger DSR formand, Grete Christensen.

Konflikten er varslet til at træde i kraft den 21. maj og rammer rammer bredt i forhold til områder. Det omfatter midlertidige pladser, hjemmesygepleje, plejecentre og botilbud samt administrative stillinger såsom visitation. Det er forskelligt i de 13 kommuner, hvilke områder, der er udtaget til strejke, og det har endnu ikke været muligt at få svar på, hvordan de to nordsjællandske kommuner konkret bliver ramt.

Her rammer strejken Strejkevarslet omfatter i alt 13 kommuner:

I en mail sendt til de 98 borgmestre og kommunaldirektører gør KL det klart, at de med det samme vil tage kontakt til Dansk Sygeplejeråd med henblik på etablering af nødberedskab.

»Rammeaftalen skal danne grundlaget for nødberedskaberne, som hver kommune herefter kan udfylde ved hjælp af lokal aftale. De lokale aftaler skal sikre, at der fortsat kan udføres arbejde, som er livsvigtigt, uopsætteligt/påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varige førlighedstruende følger samt med bevarelse af store værdier«, lyder det i mailen fra KL.

Utilfredshed med løn Baggrunden for strejkevarsel er, at sygeplejerskerne med et snævert flertal har stemt nej til det overenskomstforlig, KL indgik med bl.a. Dansk Sygeplejeråd den 27. februar 2021.Det skyldes især utilfredshed med lønnen, hvor sygeplejerskerne ikke oplever at få den nødvendige, lønmæssige anerkendelse for deres kompetencer og det ansvar, de løfter hver dag.

I følge DR skulle overenskomsten være trådt i kraft 1. april og indebærer lønstigninger på lige over fem procent.

- Vores krav til arbejdsgiverne er en større lønmæssig anerkendelse til sygeplejerskerne, og at vi sender en fælles appel fra overenskomstparterne til Christiansborg om trepartsforhandlinger, hvor parterne i fællesskab forpligter sig til at arbejde for at indhente sygeplejerskernes historiske lønefterslæb, siger Grete Christensen og uddyber:

- Hvis vi ikke får taget et opgør med uligelønnen i Danmark, kan det blive endnu vanskeligere at rekruttere og fastholde medarbejdere i fag med lønefterslæb, og unge mennesker kan få en oplevelse af, at uddannelse ikke kan betale sig på vores område.

Som følge af strejkevarslet vil parterne nu blive indkaldt til mæglingsproces og forhandlinger i Forligsinstitutionen. Det er dermed op til forligsmanden at afsøge mulige veje til enighed mellem parterne med henblik på at indgå et samlet forlig.