Bolivianske Leslie Rossel får lov at tage et kig bag forhænget i Hundested Hallen.

Sydamerikanere på valgvisit

Hun er den ene af to politikere fra SF's søsterparti i Bolivia, som i anledning af kommunal- og regionrådsvalg er i Danmark, og har netop fået af vide, at en del af de valgtilforordnede på valgstedet også er kandidater, som stiller op til valget.

Før i tiden havde Bolivia problemer ved deres valg. Kandidater tog til fattige områder og købte identitetskort af borgerne og stemte herefter for dem, men det har nyindkøbt valgteknologi sat en stopper for.

Derfor vækker det løftede øjenbryn, da valgformanden i Hundested Hallen, Sune Raunkjær, indvier dem i de danske valgskikke, blandt andet at alle over 18 år automatisk er stemmeberettiget, og at danskerne ikke får en bekræftelse på, at de har stemt - i Bolivia får man et stempel på hånden.