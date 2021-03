Svømme-søndage i Lynæs

Også i november var livredderne ekstraordinært på vagt i Lynæs og et par andre steder for at servicere vinterbadere, og nu er man altså klar til de tidlige forårsbadere. Halsnæs Kommune besluttede sidste år at åbne livreddervagt i Lynæs, og den er med på budgettet for de kommende år også i skolernes sommerferie, men altså også ekstraordinært på søndage i hele foråret.