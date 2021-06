Svend Petersens tyrekalve på springtur

De høje hegn, som Svend Petersen har sat op om markerne, er en del af de klager som Halsnæs Kommune har modtaget om Svend Petersens ageren i området efter at han har opkøbt tre gårde i den grønne Melby-kile. Svend Petersen har fra kommunen fået påbud om at retablere et oppløjet og gødet overdrev og påbud om at retablere et naturbeskyttet dige er undervejs. I sidste uge vedtog et flertal i byrådet at få undersøgt mulighederne for en fredning af området, for at forhindre end fremtidig udstykning til sommerhuse, som Svend Petersen har udtrykt ønske for at gennemføre.