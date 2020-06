Det gør ingen forskel, at optisk sortering kan indgå i den nationale affaldsplan. Så længe kommunerne ikke må drive et sorteringsanlæg, er det ikke en farbar vej at gå i følge Thomas Møller Nielsen. Foto: Niels J. Larsen

Svar fra minister: Optisk sortering er stadig i spil

Halsnæs - 10. juni 2020 kl. 04:35 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Halsnæs Kommune anser Thomas Møller Nielsen(V), bestyrelsesformand i Halsnæs Forsyning, optisk sortering for at være et dødsdømt projekt som følge af regeringens nylige affaldsudspil. På landsplan lever tankerne dog i bedste velgående. Optisk sortering, hvor borgerne sorterer affaldet i farvede poser, der kan kommes i samme affaldsspand, fordi lasere efterfølgende laver optisk sortering af poserne, er i spil til den nationale affaldsstrategi, hvor affaldsindsamlingen strømlines for hele Danmark. Det fremgår af et skriftligt svar, som miljøminister Lea Wermelin(S) er underskriver på.

- Indsamling af genanvendelige affaldstyper i hver sin pose, der lægges i den samme spand, og hvor poserne efter indsamling sorteres med optisk posesortering, er vurderet af Miljøstyrelsen til at overholde kravene om særskilt indsamling. Jeg forventer på den baggrund, at særskilt indsamling ved hjælp af optisk posesortering vil indgå som en mulighed i Miljøstyrelsens vejledning om indsamling af husholdningsaffald, der er under udarbejdelse som led i arbejdet med strømlining af indsamling af husholdningsaffald. Den kommende vejledning forventes sendt i høring samtidig med den reviderede affaldsbekendtgørelse og den nationale affaldsplan senere på året, når der er indgået en aftale på baggrund af de nuværende forhandlinger for en »Grøn Affaldssektor«, lyder det i ministerens svar på et §20-spørgsmål fra den 20. maj, som folketingsmedlem Morten Messerschmidt(DF) har stillet.

Må ikke drive anlæg Skulle optisk sortering blive en del af en national indsamlingsstrategi, så ser Thomas Møller Nielsen stadig ikke nogen fremtid for de farvede poser i Halsnæs Kommune, hvis regeringens affaldsudspil står til troende.

- Der står helt regulært i udspillet, at kommunerne ikke må drive behandlings- og sorteringsanlæg. Det tolker vi på den måde, at skulle vi investere penge i et anlæg til optisk sortering, så kunne vi ikke selv bruge det. Til gengæld ville vi stå med gældsforpligtelsen overfor forbrugerne. Derfor er det ikke en farbar og realistisk vej at gå, siger Thomas Møller Nielsen.

Han afviser samtidig, at det er en mulighed at indføre optisk sortering i kommunen og lade affaldet sortere på et anlæg hos en privat virksomhed. En løsning, der ellers ville spare kommunerne for en millioninvestering i sit eget anlæg.

- Uanset indsamlingsmetode vil vi skulle aflevere affaldet til et privat genanvendelsesanlæg, hvis Regeringens forslag bliver virkelighed. Problemet er nærmere, at der ikke er nogen private selskaber der har et optisk anlæg, og der ville umiddelbart heller ikke være andre kunder til sådan et anlæg, så det vil også for et privat selskab være en stor investering i et anlæg som ikke umiddelbart kan benyttes 100 procent, og vi ville ende med regningen alligevel. siger han.

Nyt system Affaldssnakken er aktuel i Halsnæs, fordi kommunen står overfor implementeringen af et nyt affaldssystem, der skal indfri den lokale affaldsplans ambitiøse mål om 55 procents genanvendelse af affaldet. Her til morgen mødes Udvalget for Miljø og Plan for at drøfte sagen, og det bliver med en indstilling fra Halsnæs Forsyning, som ikke nævner optisk sortering med ét ord. Forsyningen anbefaler i stedet, at kommunen indfører en såkaldt flerkammer-løsning, hvor flere typer skrald kan sorteres i samme spand, men i forskellige rum.

Thomas Møller Nielsen har fornylig i avisen givet udtryk for, at det var regerings affaldsudspil, der satte en stopper for kommunens planer med optisk sortering, men indstillingen fra forsyningen kom selvsamme dag, 18. maj, som regeringen fremlagde sit udspil, og blev lavet uden udspillet var taget i betragtning.

Forsyningens bestyrelsesformand mener dog stadig, at det er regeringens udspil, som endegyldigt har sat en stopper for optisk sortering i Halsnæs.

- Måske fik jeg ikke udtrykt mig klart første gang. Vi anbefaler flerkammer-spande af flere konkrete årsager, men også fordi det samtidig holder en dør på klem til optisk sortering på længere sigt, hvis der bliver etableret en regional løsning, for det kan den type spande også bruges til. Men regeringens udspil smækkede endegyldigt den dør i med et brag, siger Thomas Møller Nielsen.

Med til historien hører dog også, at Halsnæs Kommune ikke har fundet interesserede samarbejdspartnere til at drive et optisk sorteringsanlæg.

- Hvis vi skulle drive sådan et anlæg rentabelt, så skulle vi slå os sammen med andre. Vi har sonderet terrænnet, men der har ikke været interesse for at opstarte et anlæg, og hvis vi skulle holde vores tidsplan og nå vores mål i affaldsplanen blev vi nødt til at træffe en beslutning nu og sætte en retning for kommunens affaldshåndtering, siger Thomas Møller Nielsen.

Skal indtænkes Det er folketingsmedlem Morten Messerschmidt(DF), der står bag §20-spørgsmålet til miljøministeren. Han ønskede at kende til regeringens overvejelser om at lade optisk sortering indgå i en ny, national affaldsstrategi.

- Jeg synes, at der er fordele ved den optiske løsning, og de fordele ønsker jeg belyst, så de kan indtænkes i en national strategi. Det er enormt vigtigt, siger Morten Messerschmidt og fortsætter:

- Der er god logik i at have en national strategi og standard, og den bør også indtænke optisk sortering. Ellers lukker du en teknik ude på forhånd, og jeg tror, at forbrugerne vil finde, at optisk sortering er den letteste løsning.