Se billedserie John Bengt Møller har indgået en købsaftale for Auderødlejren og vil nu desuden investerer minimum 800 millioner kroner, der skal gå til at ombygge Søværnets tidligere kaserne til bæredygtige ferieboliger og et center for bæredygtig levevis ved navn Sustainia World. Foto: Sustainia

Sustainia-stifter: - Klimakampen kan vindes i Nordsjælland

Halsnæs - 12. august 2021 kl. 10:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Ifølge FN's nye dystre klimarapport er det nu hævet over al tvivl, at klimaforandringerne er menneskeskabte. Derfor er det i følge Erik Rasmussen, stifter af tænketanken Sustainia, også mennesker, der skal løse udfordringerne, og det kræver hurtige og meget markante ændringer i forbrug og livsform. Løsningen, siger han, skal måske findes i Auderød i Nordsjælland. Her er det besluttet at etablere Sustainia World, et center, der skal udvikle løsninger på klimakrisens største udfordring: At få mennesker til at ændre adfærd.

- Den nye FN rapport har med dystre og overbevisende analyser dokumenteret, at den største udfordring de kommende år bliver at motivere mennesker til at ændre livsform. Derfor er der akut behov for i hverdagen og i praksis at afdække, hvordan mennesker både kan bevare en høj livskvalitet og sikre et lavt klima- og miljøaftryk. Hvis den ligning kan løses i Auderød, vil projektet blive banebrydende og skabe stor opmærksomhed såvel herhjemme som i udlandet og sætte nye standarder og normer for bæredygtige klimaløsninger, siger Erik Rasmussen.

Ambitionen er at lægge kimen til et »bæredygtighedens Silicon Valley« og placere Danmark i front med at udvikle, hvad der kan ende med at blive den mest effektive løsning på klodens klimaproblemer. Projektet skal inspirere og motivere mennesker til at omlægge deres livsstil, så den fremmer både klima, miljø og biodiversitet.

- Forudsætningen for at vinde klimakampen er, at den ikke bliver en elitær øvelse for eksperter, topfolk og politikere, og hvor beslutninger drøftes og vedtages på globale topmøder. Det "bæredygtighedens Silicon Valley" jeg ser for mig i Auderød bliver netop at arbejde og eksperimentere med, hvordan klimakampen kan udløse en folkelig bevægelse. Det vigtigste svar på den hidtil mest skræmmende klimarapport er i realiteten en »adfærdsrevolution«. Den kunne for eksempel tage sit udspring i Nordsjælland, siger Erik Rasmussen.

En fantastisk ide Centret placeres i den tidligere militærlejr i Auderød, og ideen er udviklet af tænketanken Sustainia under navnet »Sustainia World«. Projektet rykkede denne uge et skridt nærmere at blive realiseret, da ejendomsinvestor og udlandsdansker John Bengt Møller gennem sit selskab »Royal Danish Barracks« har valgt at investere mindst 800 millioner kroner i at ombygge den tidligere militærlejr. Finansieringen omfatter de nødvendige omkostninger ved etableringen af Sustainia World som et selvstændigt center for en bæredygtig levevis - herunder i bygninger og øvrige faciliteter - og Frederiksborg Amts Avis erfarer, at investeringen på sigt kan blive et betydeligt større beløb.

- Projektet Sustainia World passer fint ind i der, vi vil lave. Det er en fantastisk ide, som vi meget gerne vil bakke op med de nødvendige finansielle kræfter, siger John Bengt Møller.

Det er Erik Rasmussen og Sustainia, som står bag projektet Sustainia World, som nu rykker tættere på at blive realiseret, med John Bengt Møllers mange millioner i ryggen. Foto: Sustainia

Fornylig kunne Frederiksborg Amts Avis løfte sløret for, at John Bengt Møller har købt Auderødlejren og planlægger at lave bæredygtige ferieboliger, men han ønsker også at realisere Sustainia World på lejrens araler. Han har forelsket sig i området og besluttet at investere i en gennemgribende restaurering af den tidligere militærlejr.

Målet er netop at demonstrere, hvordan natur og bæredygtighed kan skabe optimale forudsætninger for at udvikle en ny forståelse for sammenhængen mellem levevis og en sund natur. Det kan være gennem ferieophold, weekendarrangementer, undervisningsaktiviteter etc.

- Auderødlejren befinder sig i et af Danmarks smukkeste landskaber. Det er både en forpligtelse og en mulighed for at skabe et unikt oplevelsescenter, der opbygges på naturens præmisser. De nærmeste uger og måneder skal vi mere detaljeret drøfte og kortlægge, hvordan det samlede område udfoldes, siger John Bengt Møller der forventer, at byggeriet kan sættes i gang allerede i løbet af efteråret 2021.

Bred opbakning Kortlægningen af potentialet er gennemført af virksomheden Sustainia bl.a. med involvering af fremtrædende danske og udenlandske eksperter og finansieret af bl.a. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Poul Due Jensens Fond m.fl. Desuden finder Danmarks Naturfredningsforening Sustainia World-projektet så spændende, at foreningen har undtaget Auderødlejren fra en omfattende fredningsplan for hele Arresø Næs for at give projektet optimale muligheder for at blive gennemført.

Halsnæs Kommune bakker stærkt op omkring de foreløbige planer.

- Det er et meget spændende projekt, som vi ser frem til at følge. Især er det vigtigt at fastholde den røde tråd, der binder natur, bæredygtighed og læring sammen, siger borgmester Steffen Jensen og fortsætter:

Auderødlejren har tidligere været kaserne for søværnet og flygtningecenter i Røde Kors-regi. Men nu ser lejren ud til at gå en bæredygtig fremtid i møde. Foto: Kasper D. Dønbo

- Efter at området i flere år har ligget mere eller mindre ubrugt hen tegner de nye planer med et Sustainia World et interessant perspektiv med mulighed for at blive både en national og international rollemodel for bæredygtige livsformer. I takt med at planerne tager mere form, vil vi positivt vurdere de planmæssige muligheder.

Unikt projekt Byggeriet vil blandt omfatte ferie- og fritidsboligers og øvrige faciliteter til at understøtte det overordnede formål, herunder konference- og udstillingscentre, samt aktiviteter, der skal inspirere og motivere til ændrede livsformer. Det hele udformes som et »Kingdom of Nature«, der skal stimulere både fantasien og nysgerrigheden til at gå på opdagelse i en bæredygtig verden.

Til at udvikle konceptet og hvordan en bæredygtig adfærd kan fremmes, er det planen at etablere en taskforce, der repræsenterer videnskaben, virksomhederne, myndighederne og borgerne. Det er ud fra erkendelsen, at en bæredygtig adfærd ikke er et personligt valg men et samfundsvalg. Derfor skal rammer og incitamenter udvikles på tværs af sektorer, kompetencer og interesser. Det arbejde forventes at strække sig over fire-seks måneder og skal bl.a. definere, hvordan et center for en klima- og miljøvenlig livsform kan opbygges og drives.

Professor Katherine Richardson, leder af Sustainability Science Center på KU og medlem af Klimarådet har engageret sig stærkt i projektet:

- Jeg har med stor interesse fulgt udviklingen af Sustainia World. Hvis ambitionen og perspektivet fastholdes, er der tale om et unikt og værdifuldt projekt. Vi har et akut behov for at udvikle en livsform, der ikke i et accelererende omfang sluger klodens efterhånden sparsomme ressourcer. Hvis Sustainia World kan bidrage til at løse den udfordring ved at finde balancen mellem det gode og det bæredygtige liv og udbrede det budskab, har projektet gjort en vigtig forskel for generationer. Derfor har jeg også med glæde tilbudt at støtte og rådgive den fortsatte proces, siger hun.