Jeppe og Johan Ingversen har søndag taget bladet for munden. De mener, at surfcentret er blevet kastebold i et politisk spil. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Surfcentrets opråb vækker opsigt: Vi er blevet bolden i en politisk magtkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Surfcentrets opråb vækker opsigt: Vi er blevet bolden i en politisk magtkamp

Halsnæs - 03. maj 2021 kl. 10:21 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Normalt trives Lynæs Surfcenter bedst på bølgen blå, under åben himmel og med vinden i ryggen, men en ansøgning om midlertidig dispensation til at opstille seks telte, fem mobile hytter og en toiletvogn på deres egen grund i sommerhalvåret har i stedet bragt helt ind i udvalgslokaler, og her mener surfcentret selv, at de er blevet bolden i en politisk magtkamp.

Det skriver Lynæs Surfcenter, som styres af Jeppe og Johan Ingversen, på Facebook søndag, efter de i ugevis har holdt lav profil i debatten.

»Problemet i vores optik er, at sagen ikke længere handler om nogle hytter og telte i vores have. Sagen er blevet til en politisk magtkamp, hvor vi er bolden. Det blev der sat en streg under i torsdags på byrådsmødet, da Helge Friis (A) udtalte, at lige meget hvad vi gør fremover, så vil A-gruppen stemme projektet ned. Det udsagn vidner om kernen i problemet; at man i borgmesterpartiet vægter principfasthed og musketered højere end at forsøge at sætte sig ind i de erhvervsdrivendes problemstillinger og finde fælles løsninger.

Denne vægtning af principfasthed og musketered er i den aktuelle sag forstærket af et politisk klima i Halsnæs kommune, som er under al kritik«, skriver Lynæs Surfcenter.

Nødt til at have muligheder Surfcentrets sag skulle have været behandlet på byrådsmødet torsdag aften, men surfcentret havde forinden anmodet om at trække sagen tilbage. De har afholdt flere møder med naboerne, hvor af flere har været kritiske over for projektet, og surfcentret mente, at man var ved at lande en løsning, som alle var tilfredse med.

Men på byrådsmødet slog Helge Friis(S) fast, at en ny ansøgning fra surfcentret ville have udsigt til afslag.

Det fik surfcentret til tasterne.

»Ingen tør sætte foden ned og prøve at finde ud af, hvad det her egentlig handler om; en midlertidig dispensation til seks telte, fem mobile hytter og en toiletvogn, der skal stilles på vores egen grund, indtil sommeren er slut. En midlertidig dispensation, fordi man har været tre år om at lave en ny lokalplan, der kan hjælpe med at realisere den strategi, kommunen selv har brugt betydelige ressourcer på at udarbejde for området. En strategi, der meget tydeligt beskriver manglende overnatningsmuligheder som en primær barriere for at skabe "maritim turisme" i Lynæs. Vi har respekt for, at det tager tid at lave en ny lokalplan, men vi bliver som erhvervsdrivende nødt til at have nogle muligheder i mellemtiden, når procestiden trækker så meget ud«, lyder det i opslaget.

Stor opbakning Her afsluttet surfcentret med en opfordring til sine følgere og brugere.

» Vi har brug for, at I hjælper med at fortælle, hvorfor vi skaber værdi, da debatten hidtil har været domineret af en negativ fortælling om Lynæs Surfcenter. Derfor håber vi, at I vil dele og kommentere dette opslag og prøve at hjælpe vores politikere med at forstå, hvad det her sted egentlig betyder for Lynæs.

Vi eksisterer på grund af jer, og så længe vi har jeres støtte, har vi energien til at fortsætte med det, vi gør - politisk opbakning eller ej«.

Den opfordring har ikke været forgæves, for siden er det væltet ind med opbakning, ros og positive tilkendegivelser til surfdrengene. Opslaget har i skrivende stund 2.200 likes, 522 overvejende positive kommentarer og 1.100 delinger.

Blandt andet er der opbakning fra Hundested Kro og Lynæs Camping, der ellers ville kunne miste kunder, hvis surfcentret fik lov at lave overnatning.

» Vi driver Hundested kro, og burde som sådan betragte jer som konkurrenter. Det gør vi ikke ! Vi betragter jer som et stort aktiv for området, der skaber en aktivitet - der er rent vindbaseret, altså ingen støj og forurening. Jeg nyder stemningen i surfcenteret. Jeg nyder at leje en vindsurfer. Jeg ville helt sikkert også nyde overnatningen, hvis ikke jeg boede så tæt på. Jeg ønsker jer personligt al mulig støtte«, skriver Rasmus Hansen, der driver Hundested Kro, mens Jens Hansen fra Lynæs Camping skriver:

»I har i lang tid støttet Lynæs Camping ved at sende jeres gæster herned, og det har vi været glade for. Men jeg forstå udemærket, at samholdet i jeres miljø skaber bedre hygge, når man ikke skal spredes ud i alle afkroge a fbyen. Så derfor håber jeg, at i får at realisere jeres drømme«.