Surfcentret svarer: "Vi elsker Lynæs"

Halsnæs - 23. marts 2021 kl. 13:22 Af Lynæs Surfcenter Kontakt redaktionen

Svar til Hans Rasmussen:

Vi er blevet forelagt et synspunkt omkring udviklingen på Lynæs Havn underskrevet Hans Rasmussen.

Vi har læst, tænkt og overvejet, hvordan vi bedst kan imødekomme en sådan negativ tone i, hvad vi opfatter som en meget positiv udvikling for Lynæs.

Vi er store tilhængere af dialog, så det undrer os meget, at du vælger at henvende dig til avisen, før du henvender dig til os. Men nu du foretrækker ,at trække dialogen herind, så får du også svar her.

Der er mange påstande i forskellige retninger i dit indlæg, så du får lige svar i punktform.

- Windsurfere og kitesurfere ødelægger naturen i Lynæs.

Vi vil ikke kaste os ud i en faglig diskussion om, hvorvidt denne påstand er sand eller falsk, det må der fagkyndige til. Men at bestanden af edderfugle er gået tilbage med 50 procent på landsplan, som direkte konsekvens af kite- og windsurfing, må nok siges at være en subjektiv holdning uden yderligere evidens.

Som tillæg til det skal det siges, at der har været windsurfere langt før vores tid, hvilket bl.a. kan dømmes ud fra billeder af stævner og lign.

I 90'erne var der mindst lige så meget aktivitet, som der er nu.

At kunne dyrke vandsport - både windsurf, kitesurf, SUP og kajak - på lavvandsarealer, som det findes ud for Lynæs, er essentielt, fordi det lave vand inde i en fjord gør aktiviteterne sikre for begyndere, børn og unge.

Stort set hele Roskilde Fjord er fredet for disse typer aktiviteter, og det er derfor vigtigt at bevare muligheden for at kunne komme på vandet i sikre rammer andre steder.

Det skal selvfølgelig foregå i respekt for naturen, og selvom vi langt fra har noget at gøre med alle dem, der udøver vandsport ud for Lynæs Strand, så vedkender vi os et naturligt ansvar for at skabe en god dialog, så der kan være plads til alle.

- Ingen børnefamilier.

Den her måtte jeg lige læse et par gange, for at der ingen børnefamilier er på stranden, det er simpelthen lodret forkert.

Vi har aldrig oplevet en så stor tilslutning af børnefamilier, både lokale, tilflyttere og gæster fra de store byer - og det er meget positivt for området.

Det er rigtigt, at der er færre mennesker på stranden, når det blæser, det er nok næppe unikt for stranden ved Lynæs.

Unikt er det til gengæld for stranden ved Lynæs, at der er masser af aktivitet, glade mennesker og god stemning - selv når det blæser og regner udenfor.

- Parkeringskaos.

Hvad angår parkeringskaos, som blandt andet er forårsaget af et stigende antal børnefamilier der besøger Lynæs Strand, så erkender vi, at vi har et ansvar for at løse problemet.

Vi er klar over, at vores aktiviteter lægger pres på parkeringskapaciteten, men vi vil ikke stå på mål for at være den eneste kilde til problemet.

Sommeren 2020 var travl for alle strandbyer, hvor både forretninger på Lynæs Havn, stranden og ikke mindst badebroen har haft mange gæster, der alle har bidraget til et øget behov for parkering.

Vi har ikke nok parkeringspladser hos Lynæs Surfcenter, men vi har allerede etableret nogle og er ved at skabe endnu flere til sæsonen. Dertil er vi i god dialog med havnen og vil arbejde for en fælles løsning, så vi belaster de offentlige pladser mindst muligt.

Dertil skal det nævnes, at det er de færreste erhvervsdrivende på Lynæs Havn, der har egne etablerede pladser til deres kunder.

- Høring.

Det er korrekt, at der er udsendt en nabohøring vedr. et midlertidigt overnatningsprojekt, som vi ønsker at prøve af i sæsonen 2021.

En del af de færdigbyggede hytter er ankommet og parkeret på vores egen grund, så selvom de ser klar ud, så er de hverken "opført" eller i brug.

Vi afventer selvfølgelig kommunens afgørelse, men bliver også nødt til at få vores leverancer leveret på vores egen grund for klargøring mv. således at projektet kan påbegyndes, såfremt kommunen tillader det.

I øvrigt er det igangværende byggeri, som du refererer til, et hegn, som muliggør 12 ekstra parkeringspladser på vores egen grund.

- Påstand om overvågning.

Det er korrekt, at vi har et webcam opsat. Formålet er at give dem, der ikke bor i nærheden, mulighed for at se, om vejret er godt - en slags public service, ikke overvågning.

Kameraet er placeret med udsigt over vores egen grund og i en højde således, at personer ikke kan identificeres.

På baggrund af dit indlæg har vi nu sat kameraet offline og undersøger nærmere, hvorvidt der skulle være nye lovbestemmelser, der gør at webcam'et ikke længere er muligt. Det har aldrig været hensigten at overvåge eller bryde loven.

Det var et lidt langt svar, men der var mange punkter, vi gerne ville adressere og svare på. Vi håber det kan bruges og du skal vide, at du - og alle andre i øvrigt - altid er velkommen til at komme ned forbi til en kaffe og spørge ind til vores aktiviteter.

Vi elsker Lynæs.

