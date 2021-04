Surfcenter søger om hyttepladser

Sagen kommer op efter at surfcentret og surferne i området netop er blevet hængt ud for at ødelægge naturen og forstyrre fuglelivet i området. En sag der har ført til debat både på sociale medier og i form af læserbreve. Johan Ingversen, der startede surfcentret og driver det med sin tvillingebror Jeppe, kommenterede kritikken og indbød til dialog omkring det i en artikel i Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Ansøgningen om dispensation til at undersøge interessen for overnatning i Lynæs, som der tidligere er fremsat ønsker om, har før onsdagens udvalgsmøde været i nabohøring. Her er indkommet ni indsigelser mod ansøgningen og en positiv tilkendelse. Indsigelserne går primært på, at de bekymringer der ved de kommende trafikale forhold og støjgener i forbindelse med en ny campingplads i dette område hvor der allerede i dag er mulighed for overnatning i lokalområdet på den eksisterende campingplads og på Lynæs kro.