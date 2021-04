Se billedserie Johan og Jeppe Ingversen startede Lynæs Surfcenter som et hobbyprojekt for ni år siden. De brænder stadig for at udvikle stedet, der nu har seks fuldtidsansatte. Foto: Niels J. Larsen

Surfcenter indbyder til dialog

Halsnæs - 03. april 2021 kl. 10:26 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Normalt er surfere glade for blæst, men den modvind brødrene Johan og Jeppe Ingversen i Lynæs Surfcenter har været udsat for efter et debatindlæg i sidste uge i Halsnæs Avis, ville de gerne have undværet.

Surferne i Lynæs beskyldes for at ødelægge naturen både til lands og til vands og særligt for at forstyrre fuglene. Anklagerne, der er fulgt op af debat på sociale medier m.v., kommer netop som surfcentret har haft sæsonåbning, har bebudet at man fremover vil drive stedet som helårsvirksomhed og lige før Udvalget for Miljø og Plan skal tage stilling til en ansøgning om midlertidig etablering af fem hytter og seks telte til overnatning ved surfcentret.

Debatten er kommet uventet for Johan Ingversen, der sammen med sin tvillingebror Jeppe åbnede surfcentret for ni år siden.

- Vi har godt vidst at nogen synes området skal bruges til fuglereservatat. Det er supersundt at få dialogen, men det er måden det foregår, som jeg synes er underlig. De, som er sure, samler til bunke og så kommer det ud som én stor losseplads i en debat, der er meget unuanceret. Jeg er opdraget med at løse problemer ved at mødes og snakke om problemerne og perspektiverne. At sende det ene sure læserbrev ind efter det andet, er i min optik en meget lidt konstruktiv måde finde en løsning på et problem. Derudover bør dialogen om hvorvidt surfing er til gene for naturen, være baseret på en faglig dialog, ikke bare påstande skudt fra hoften, siger Johan Ingversen til Frederiksborg Amts Avis Weekend.

Derfor er formanden for DN Halsnæs Birgitte Benzon Bang og Jørgen Jacobsen fra Danmarks Ornitologiske Forening, Halsnæs, også efter påske inviteret til en snak på surfcentret.

Johan Ingversen føler fortsat, at surfcentret har stor lokal opbakning og hele drivkraften bag projektet har fra start været at skabe noget for de lokale.

- Derfor gør det ondt at møde overskrifter nærmest som »Luk surfcentret, så er alt løst«, siger Johan Ingversen

