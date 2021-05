Surfcenter får dispensation til overnatning: Det er vi meget glade for

Lynæs Surfcenter har fået dispensation til at lave midlertidig overnatning. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 12. maj 2021 kl. 10:10 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Lynæs Surfcenter kan se frem til en sæson med overnattende gæster. Det ligger fast efter et flertal i Udvalget for Miljø og Plan onsdag morgen har stemt for at give surfcentret dispensation til at opsætte seks telte, fem hytter og en toiletvogn på grunden. Her må de have overnatningsmuligheder frem til november.

Den beslutning vækker glæde hos Johan Ingversen, der i ni år har drevet Lynæs Surfcenter med sin bror Jeppe.

- Vi er meget glade, og vores eneste ønske nu er, at stemningen kan falde lidt ned, så vi kan få lidt ro på, siger Johan Ingversen.

Brødrene har undervejs gjort klart, at sagen var blevet blæst op og blevet en slags politisk kastebold. Onsdag havde Johan og Jeppe Ingversen så fået foretræde for udvalget.

- Sagen var blevet gjort til alt muligt, som den ikke handlede om. Vores vinkel på mødet var at køre det ned i et niveau, hvor det handlede om midlertidig overnatning, og vi er glade for, at vi kunne give vores syn på tingene, siger Johan Ingversen.

Har lyttet til omgivelserne Den gældende og 28 år gamle lokalplan for Lynæs Havn tillader kun, at surfcentrets område anvendes til butikker, som har en naturlig tilknytning til havnen for eksempel en fiskehandel eller købmandsbutik. Surfcentret har derfor søgt om en tidsbegrænset dispensation fra lokalplanen for at lave midlertidig overnatning fra maj til november. Projektet skal medvirke til, at surfcentret bliver et mødested hele året rundt - ikke kun i weekender og sommerferien.

- Det vil give et kontinuerligt flow af mennesker over hele sæsonen, og det betyder meget for vores drift at få overnattende gæster, siger Johan Ingversen.

Flere naboer havde indgivet indsigelser mod projektet, fordi de var bekymret for blandt andet støjgener og trafikale problemer. Brødrene valgte derfor umiddelbart inden byrådsmødet at trække deres første ansøgning tilbage, og siden har de fået foretaget støjmålinger og nedsat en nabogruppe, som holder møder om surfcentrets udvikling

- Vi har lært meget af sagen her. Den grundlæggende læren må være, at man skal høre på sine omgivelser. Det har vi gjort for sent, og det er vi ærlige omkring. Men nu handler det om at se frem ad og fokuserer på de muligheder, vi har fået, siger Johan Ingversen.

Han håber, at surfcentret kan have de første overnattende gæster allerede den 21. maj.

- Men nu skal vi lige have bygget det hele op først, siger surfcentrets indehaver.

Prøver det af I udvalget stemte SF, Venstre og Dansk Folkeparti for at give dispensation, mens Socialdemokratiet stemte i mod. Partiet valgte dog ikke at sende sagen i byrådet på ny, og den efterhånden lange saga om surfcentret er derfor slut - for nu.

- Sagen har fået meget omtale, måske også mere end den kunne bære. Men vi har fundet et fint resultat, og vi har hele tiden været for at give en dispensation, siger Michael Thomsen(V), borgmesterkandidat.

En ny lokalplan for Lynæs Havn er ved at blive udarbejdet, men har allerede været et par år undervejs. For Venstre gav det derfor god mening at give surfcentret lov at lave midlertidige overnatning.

- Det er vigtigt at prøve det her af, inden vi skal lave en endelig lokalplan, siger Michael Thomsen.

Han roser surfcentret for at tage initiativ til at inddrage deres naboer og for at sætte Lynæs på landkortet med deres aktiviteter.

- Vi har noteret os, at der er stor opbakning til, at de kommer i vej med sådan et tiltag, og det bakker vi op om.

Hele tiden for Mest opsigtsvækkende er det, at Anja Rosengreen(SF), udvalgsformand i Miljø og Plan, har stemt for at give dispensation. Den store virak om surfcentrets ansøgning startede nemlig, da udvalget første gang skulle behandle sagen. Her kunne SF'eren have sikret flertal for en dispensation til surfcentret, men hun valgte dengang at videresende sagen til byrådet for at få det, som SF kalder »offentlig debat og et åbent beslutningsforløb«.

Anja Rosengreen har siden forklaret sin beslutning med, at hun ikke ønskede at være den afgørende stemme på et lukket møde, da hun var i tvivl om sin habilitet i sagen, som mor til en medarbejder på Lynæs Surfcenter.

»Nu har debatten været åben og gennemsigtig. Der er mange, som har udtrykt deres støtte til Surfcenterets udvikling og afprøvning af nye ideer. Rygter, spin og forkerte historier er blevet luftet ud, så SF og Anja Rosengreen kan efter den åbne debat, stemme for en midlertidig dispensation«, skriver SF i en kommentar til Frederiksborg Amts Avis.

Her gør SF det klart, at de hele tiden har været for en dispensation.