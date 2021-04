Surf-ansøgning skal for byrådet

Indehaverne af Lynæs Surfcenter Johan og Jeppe Ingversen må vente til byrådsmødet senere på måneden for at få afgjort deres ansøgning om at etablere midlertidig overnatning på surfcentret. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 08. april 2021 kl. 08:43 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Ansøgningen fra Lynæs Surfcenter om midlertidigt at etablere fem hytter og seks telte til overnatning havner på næste byrådsmøde. Det sker efter en afstemning på onsdagens møde i Udvalget for Miljø og Plan endte uafgjort 3-3. Venstre og Dansk Folkeparti stemte for dispensationen til surfcentret, mens udvalgets tre socialdemokratiske medlemmer stemte imod. Formand for udvalget Anja Rosengreen (SF) undlod at stemme og begærer samtidig sagen for byrådet.

Anja Rosengreen begrunder sin beslutning om hverken at stemme for eller imod med, at hun er nabo til surfcentret og mor til en medarbejder på surfcentret.

- I lokalpolitik har man ofte mange »kasketter/ roller og derfor er gennemsigtighed et vigtigt princip. Jeg ønsker ikke at være tungen på vægtskålen i en afstemning i et lukket møde, når jeg ved at jeg vil blive beskyldt for alskens ulykker uanset hvad jeg stemmer. Her har jeg brug for at debatten er åben som på byrådsmødet, siger Anja Rosengreen.

Hun henviser til at det før er set man undlader at stemme, når det handler om ens private sfære, også selv om man teknisk set ikke er inhabil. Det gjorde borgmester Steffen Jensen i byrådet, da det handlede om fældning i en fredsskov han var nabo til.

Anja Rosengreen siger dog til Frederiksborg Amts Avis, at hun vil stemme for dispensationen til Lynæs Surfcenter, når sagen kommer for byrådet.

Beslutningen fra socialdemokraterne og Anja Rosengreen om henholdvis at stemme imod og undlade at stemme vækker stor skuffelse og forundring hos Venstre.

- Vi er meget skuffede over resultatet af mødet og holdningerne fra SF og S. Det er så dårligt og urimeligt at man behandler en initiativtager som ufleksibelt. Det er at gå i meget små sko ikke at give dispensation frem til november, det vil være et godt input at teste hvordan det virker med nogle få hytter og telte på et sted, der er blevet berømmet for sin turisme-indsats, siger Steen Hasselriis (V) efter mødet.

Han mener specielt at Anja Rosengreen nu må stå til ansvar for, at dispensationen ikke bliver til noget.

- Jeg synes hun gemmer sig, siger Steen Hasselriis der i debat på Facebook har kaldt udvalgsformandens undladen med at stemme for fejt.

Lynæs Surfcenter ønsker er en tidsbegrænset dispensation og tilladelse til overnatning i perioden fra 8. april til 1. november 2021. Man vil prøve af om der er grobund for overnatning på stedet og samtidig afprøve om anvendelsen vil give gener i området, inden overnatningsmuligheder muliggøres i en lokalplan. Sagen kommer op efter at surfcentret og surferne i området netop er blevet hængt ud for at ødelægge naturen og forstyrre fuglelivet i området.

- Presset på naturen er et argument som jeg tager alvorligt og derfor er netop den midlertidige karakter, vigtig. Det kan godt være at det slider i år og hvis det er for meget, har vi mulighed for at stoppe det igen. Det er jo ikke faste installationer som ved byggeri eller asfaltering. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at man kan bekymre sig så meget om en teltplads i Danmark, frem for at glæde sig over, at naturen andre steder i verden, får en pause imens, siger Anja Rosengreen.

Derfor vil SF i byrådet stemme for dispensationen. Det bliver så afgørende om alle 10 socialdemokrater følger partifællernes holdning i udvalget. Og hvordan Enhedslistens Thue Lundgaard ser på sagen.

Under alle omstændigheder beklager Steen Hasselriis og Venstre at Lynæs Surfcenter nu skal vente en måned mere med afgørelsen.