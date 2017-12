Aldi på Strandvejen i Hundested bliver efter alt at dømme dobbelt så stor i fremtiden. Først skal en ny lokalplan godkendes. Foto: kdd Foto: unknown

Supermarked vil bygge dobbelt så stort

Supermarked vil bygge dobbelt så stort

Halsnæs - 05. december 2017

Hvis du er glad for at handle i ALDI, så får du snart dobbelt så meget at glæde dig over.

Discountsupermarkedet planlægger at rive deres nuværende butik i Hundested ned og bygge en ny, der er dobbelt så stor. På samme sted vel at mærke. »Vores eksisterende butik i Hundested er på 718 m2, og med den nye lokalplan, er det muligt for os at bygge op til 1500 m2. Den endelige udformning af butikken er stadig under udarbejdelse, i samarbejde med havnen og kommunen«, skriver Peter Bremer, ejendoms- og udviklingschef i ALDI, i en mail til Frederiksborg Amts Avis uden at afsløre den præcise størrelse på den nye butik.

Byggeriet kræver en ny lokalplan, og derfor er sagen på dagsordenen i Udvalget for Miljø og Teknik i dag. Lokalplanen skal i høring i seks uger og forløber alt efter planen, vil ALDI kunne bygge på i alt 1.500 kvadratmeter i op til 8,5 meters højde, svarende til halvanden etage.

»Efter lokalplansbehandling estimeres byggeriet at vare godt 7 måneder«, skriver Peter Bremer.

ALDI har indgået en aftale med Hundested Havn om at råde over nabogrundene mod syd, hvor der tidligere blandt andet har været Tangloppen. Her bliver bygningerne revet ned for at gøre plads til butiksudvidelsen.

- Vi har fokuseret på at få strammet området på den del af havnen. Det bliver pænt og ordentligt, og vi har fået en fornuftigt aftale med ALDI, siger Søren Brink og fortæller, at byggeriet også involverer en gangsti, som forbinder havneområdet med Hundested by.

ALDI i Danmark meldte tidligere i år ud, at de måtte lukke 32 butikker landet over, blandt andet i Frederiksværk. Siden har ALDI lancerede en moderniseringsplan, og discountkæden gik i sommer i gang med en trecifret investeringsplan der skal opgradere og modernisere ALDIs butikker. Hundested er et af de steder, ALDI satser på.

»Beslutningerne om at udvikle på vores eksisterende placering i Hundested og lukke vores butik i Frederiksværk er truffet uafhængigt af hinanden. Vi ser et stort potentiale på placeringen i Hundested, specielt set i lyset af de ambitiøse planer, som havnen har. Her har vi plads til at bygge fremtidens ALDI, i den størrelse, som vores koncept kræver. Dette var ikke muligt på placeringen i Frederiksværk, hvorfor det blev besluttet at lukke den. Vi har dog fortsat et stort ønske om en butik i Frederiksværk, og dette arbejde pågår«, skriver Peter Bremer.