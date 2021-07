Se billedserie Steen og Annette var på plads på Wembley, da Danmark mødte England i semifinalen og har desuden fulgt holdet til Baku og Amsterdam. Privatfoto

Superfan måtte sælge billet til EM-finale

Halsnæs - 17. juli 2021 kl. 14:45 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Under det netop overståede europamesterskab i fodbold er Steen Andersen fra Hundested blevet landskendt som Danmarks største landsholdsfan. Hans trofaste følgesvend er et stort Dannebrog med »Hundested« tatoveret henover den hvide stribe. De blå bogstaver er lavet af gamle fodboldtrøjer fra den lokale serie-klub Hundested IK, som holder til på banerne ikke langt fra hans bopæl.

Til EM har man kunne spotte det karakteristiske flag til Danmarks kampe i København, Amsterdam, Baku og London, men selvom Steen Andersen har haft billet til EM-finalen siden 2019, så var hverken superfan eller flag at spotte nogle steder på det engelske nationalstadion Wembley, da finalen blev spillet søndag.

Steen Andersen indtog lænestolen foran fjernsynet fremfor et af de cirka 67.000 sæder på stadion, og flaget var pakket væk.

- Jeg ville da gerne have været der og se den, men jeg kunne jo ikke komme ind i landet på grund af de engelske restriktioner. Så jeg måtte sætte den til salg via en engelsk kontakt, siger Steen Andersen, da Frederiksborg Amts Avis besøger ham.

Strukturen bestod Steen Andernsen er nærmest som en selvfølge klædt i den danske landsholdstrøje - et hold, som han første gang så i Idrætsparken i 1977 og har fulgt trofast siden siden EM i Frankrig 1984. Både hjemme, ude og til slutrunder, hvor hustruen Annette altid tager med.

Men selv for en slutrunde-veteran med omkring 400 danske landsholdskampe under bæltet var EM 2020 specielt med hele 12 værtsbyer for at fejre turneringens 60 års jubilæum.

- Da jeg først hørte om strukturen, mente jeg, at det var tåbeligt, men jeg er glad for, at vi fik fire slutrundekampe på dansk jord. Det kommer aldrig til at ske igen. Det er historisk, siger Steen Andersen, som var på plads til alle de danske kampe og blandt andet så Christian Eriksen falde om i græsset og efterfølgende få behandling for hjertestop med en heldigvis lykkelig udgang.

- Det gav mig virkelig et andet syn på, hvad fodbold er,, konstaterer Steen Andersen.

Han medgiver, at valget af Aserbajdsjan som hjemland for flere kampe var tvivlsomt, for selvom Steen Andersen mener byen er fantastisk, så er det en lang rejse for både hold og fans.

- Generelt mener jeg, at strukturen består, men jeg tror ikke, at man gentager kunststykket. Så bliver det i form af 2-3 lande, som sammen afholder en slutrunde, siger Steen Andersen.

Det nuværende Hundested-flag er fra 2014. Her kunne det gamle - som Steen og en kammerat havde med første gang til EM i Frankrig i 1984, hvor de havde »lånt« det af kammeratens mor - ikke mere. Det er nu doneret til Danmarks Fodboldmuseum. Foto: Per Kjærbye

Corona-hæmsko Europamesterskabet skulle oprindeligt været spillet i 2020, men coronapandemien udsatte slutrunden et år, hvorfor den pludselig karambolerede med, at Tour de France skulle starte på dansk asfalt.

- Jeg var næsten grædefærdige over udsigten til at miste slutrundekampe på hjemmebane, men heldigvis fandt man en løsning, siger superfanen.

I 2021 huserer corona dog stadig, og pandemien har også sat sit fodaftryk på EM.

- Corona har været en stor hæmsko. Det har krævet meget planlægning med at få de nødvendige test og holde styr på landenes restriktioner, siger Steen Andersen.

Steen Andersen har fulgte det danske landshold til slutrunder siden 1984. Til EM i år har han set landsholdet i Parken, Amsterdam, Baku og London. Foto: Allan Nørregaard

Slutrunden har bragt Steen Andersen og hustruen Annette til både England, Aserbadsjan og Holland, og selvom parret selv har haft styr på papirer, test og restriktioner, så har det knebet for flere af landene.

- Vi viste coronapas i lufthavnen, da vi fløj til Amsterdam, men da vi landede skulle vi intet vise. Tolderne vinkede os bare videre, siger Steen Andersen.

De danske fans, der tog til Holland, havde fået et vindue på 12 timer til at flyve ind, se kampen og rejse hjem igen, men for at komme på stadion krævede det, at de dansk fans fik foretaget en hollandsk lyntest.

- Vi havde bestilt tid hjemmefra, men da vi kom til teststedet var køen virkelig lang. Vi endte med at få vores test, men deres system brød simpelthen sammen. Vi fik aldrig svar på testen og endte med at komme ind på stadion ved at vise en dansk PCR-test, genkalder Steen Andersen sig.

Ikke styr på restriktioner Bedre blev det ikke, da ægteparret fløj til London for støtte Kasper Hjulmands drenge i semifinalen. Her var de inviteret af DBU som nogle af landsholdets mest loyale fans - ellers havde det ikke været muligt at komme ind. England nægtede øvrige danskere indrejse, så kun danskere bosiddende i Storbritannien havde mulighed for at komme på stadion.

På forhånd var der lagt op til, at de særligt inviterede danske fans på flyet til England, skulle opholde sig i en særlig bobbel, hvor de ikke kom i kontakt med andre. De skulle fra flyet, til stadion og tilbage igen, men sådan gik det ikke.

- Vi blev ledt direkte ud på Wembley Way, den stor allé op til stadion, hvor alle fans går. Både på vej derhen, i billetkøen, på toilettet og ved madboderne stod ved side om side med de engelske fans. Det er fint, hvis englænderne ikke vil lukke op for alle danske fans, men så må de også håndhæve restriktionerne, men det gjorde de ikke. Tværtimod. Jeg er sikker på, at der var flere mennesker på stadion, end der burde være, siger Steen Andersen og roser de fremmødte danske fans.

Smager af 1984 Som bekendt blev semifinalen endestationen for det danske herrelandshold, som undervejs viste imponerende moral, sammenhold og fodboldspil. For Steen Andersen rangerer slutrunden da også blandt de bedste - dog efter 1984, som var den første han så. og 1992, hvor Danmark vandt guld.

- Men det smager lidt af 1984. Dengang røg vi ud på straffe til Spanien, og jeg synes, at holdets styrke og stemningen omkring holdet minder meget hinanden, siger Steen Andersen.

- Og så bliver jeg altså bare nødt til at sige, at der er ikke straffe til Sterling. Slet ikke, lyder det pludselig fra superfanen med reference til det afgørende øjeblik i Danmarks semifinale, hvor England blev tilkendt straffespark i den forlængede spilletid og efterfølgende scorede.

- Jeg troede på en kvartfinale i år og mente, at vi derfra havde holdet til at overraske og vinde det hele. Nu skal vi ride videre på bølgen, siger han.

Radiotavshed Mange hævngerrige danskere har efter nederlaget givet udtryk for, at de holdt med Italien i finalen, men ikke Steen Andersen.

Det skyldes blandt andet tilhørsforholdet til Manchester United. Ud over det danske landshold og den lokale serie 1-klub Hundested, er det den engelske storklub, der tæller. Gennem 15 år har han haft sæsonkort til Old Trafford, hvor han er på plads til stort set alle kampe.

- England har altid været mit hold nummer to, og jeg holdt også med dem i finalen. Men jeg synes, at det er bittert, at vi ikke slog dem, for vi havde vores chancer, siger han.

Tilhørsforholdet til Manchester United har givet ham mange engelske venner, og hvor der var gang i telefonen efter semifinalen, så er den stille dagen efter finalen, hvor England tabte efter straffesparkskonkurrence.

- Der er totalt radiotavshed derovre fra, siger Steen Andersen med et grin.

Kritisabel ørkenstat Næste år venter VM i Qatar, som for første gang skal afholdes om vinteren, da varmen ellers ville umuliggøre afholdelen. FIFA er blevet kritiseret for at lægge slutrunden i ørkenstaten, som ser stort på menneskerettighederne for millioner af gæstearbejdere i landet. Af dem er flere tusind døde under byggeriet af de mange stadions, som skyder op i Qatar.

- Det står skidt til dernede, og slutrunden burde aldrig været placeret der og afholdt i forvoksede køleskabe, som alligevel bliver revet ned efter slutrunden, siger Steen Andersen.

Han afviser dog ikke, at han tager derned.

- Det op til regeringen at tage stilling til, hvad der skal ske, der kan jeg som enkelt fan ikke gøre den store forskel.