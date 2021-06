Se billedserie Steen Andersen fra Hundested var naturligvis i Parken og lige så påvirket af dramaet om Christian Eriksen som alle. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Superfan: Eriksen og Danmark kommer videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Superfan: Eriksen og Danmark kommer videre

Halsnæs - 15. juni 2021 kl. 10:00 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Det allervigtigste er, at han han overlevede og har det godt. Herefter skal vi videre, som Peter Møller siger: vækkeuret ringer også i morgen.

Selvfølgelig var landsholdets superfan, den mest berejste danske fodboldtilskuermed snart 400 danske landskampe i bagagen - Steen Andersen fra Hundested - på plads i Parken lørdag aften, hvor han fra sin plads i den modsatte ende af Øvre C så Christian Eriksen pludselig falde om i græsset og efterfølgende få behandling for hjertestop med en heldigvis lykkelig udgang.

- Det var chokerende. Man starter dagen i festligt lag i Hundested, tager toget ind til København og forventer kun en fest og dansk sejr over Finland. Så sker en tragisk hændelse som denne, noget der heldigvis sker meget sjældent, siger Steen Andersen og minder om, at 15-17 danskere hver dag får hjertestop.

Han ser selv nogle af dem via sit arbejde på Hillerød Hospital, men her skete det med hele verdens bevågenhed.

Burde have ventet Efterfølgende er der blevet rejst stærkt kritik mod UEFA for, at kampen blev genoptaget lørdag aften, så de rystede og chokerede danske spillere måtte på banen igen, stillet overfor et lige så dårligt alternativ at skulle spille videre søndag klokken 12.00.

- Jeg ved ikke, om det var fornuftigt at spille - dagen efter klokken 12 var heller ikke en løsning. Det var jo en helt anden situation, end hvis en kamp var stoppet på grund af skybrud og tordenvejr. Men hvis en kamp kan rykkes 48 timer i forbindelse med COVID.-19, så burde man nok her have sagt, at den ikke spilles færdig nu, og man finder en løsning i løbet af natten. Skal man være bagklog, kunne man have spillet søndag klokken 20,00, men der kan ikke altid være en plan B og regler for noget, der sker så sjældent, siger Steen Andersen.

Han har oplevet lidt af hver igennem årene, ikke mindst med det danske landshold, som han første gang så i Idrætsparken i 1977 og har fulgt kontinuerligt siden EM i Frankrig 1984 - hjemme og ude samt ikke mindst til slutrunder, hvor der dog ikke var råd til at tage til Mexico i 1986. Han vurderer selv, at han nærmer sig 400 kampe som dansk landsholdstilskuer, og de 400 havde nok været rundet, hvis ikke Corona havde betydet en række kampe uden tilskuere det seneste år.

På Heysel i 85 Dertil kommer et væld af andre kampe i blandt andet Champions Leagiue og ikke mindst med favoritholdet Manchester United. Steen Andersen har således i efterhånden mange år haft sæsonkort til hjemmebanen Old Trafford.

Og når der tales om drama og tragiske hændelser, så var Steen Andersen som helt ung mand på 22-årig på Heysel stadion i Belgien til mesterholdsfinalen i 1985 mellem Juventus og Liverpool, hvor 39 italienske tilskuere mistede livet inden kampen efter slagsmål og kaos på ståpladserne.

- Det kan slet ikke sammenlignes med det i lørdags. Det var organiseret vold, vi så, da de angreb nede i hjørnet, og hvordan folk på ståpladserne blev rykket frem mod hegnet, hvorefter vi så folk blive båret ud med hvide klæder over, siger Steen Andersen.

Dengang i 1985 valgte UEFA trods den ufattelige tragedie at gennemføre kampen. Med det argument at det kunne udvikle sig endnu værre, hvis man aflyste, så både station og by ville blive smadret, og der kunne komme endnu flere dødsofre.

Søndag dækkede UEFA sig ind med at det var de danske og finske spillere, som sagde ja til at spille videre, men alternativet var altså ikke bedre.

Går videre Her og nu glæder Steen Andersen sig først og fremmest over, at Christian Eriksen så hurtigt kom i kyndige hænder og blev behandlet, og over hvordan hans medspillere på det danske hold reagerede.

- Hele setup'et viser jo, at vi bor i et dejligt land, hvor vi holder af hinanden. Vi kan være uenige om noget, men står sammen, når det gælder, og det viste spillernes gode kammeratskab med måden, de beskyttede ham.

Steen Andersen håber og tror på, at Christian Eriksen kommer tilbage på fodboldbanen, selv om det ikke sker til denne slutrunde, og han tror på, at det danske landshold også rejser sig ovenpå chokket og nederlaget til Finland i de kommende kampe, som han selvfølgelig også har billet til.

- Spillerne går ud og kæmper for Christian og Danmark. Før kunne vi måske have klaret os med et nederlag til Belgien, nu går vi efter en sejr og slår Rusland bagefter. Det handler om at score nogle mål, og jeg tror og håber, at vi kan rejse os.

Til finalen Steen Andersen satser på at have billetter også til Danmarks kampe efter de tre indledende. Og så har han også billet til finalen på Wembley den 11. juli, hvis der er kommer noget i vejen med tilskuerbegrænsninger på grund af COVID-19-udbrud, og englænderne ellers vil lukke ham ind i landet.

- For mig er Belgien storfavorit til finalen, de har et stærkt hold. Og så håber jeg da på Danmark, vi har holdet og kammeratskabet og en sejr vil give gejsten igen, siger Steen Andersen.

Skulle det ikke lykkes for Danmark, kunne han godt tænke sig at se England i finalen, og de har fordel af at kunne spille seks af syv kampe på hjemmebane. Modsat er forventningerne til dem så mange gange større. Og ellers kunne et helt vildt scenarie være vist Skotland kvalificerede sig til finalen i London.