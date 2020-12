Succesfuld graduering

Halsnæs Karate-Do er medlem er verdens største stilartsforbund SKIF, og her foregår gradueringer til det sorte bælte ikke hjemme i vante omgivelser, men derimod i Odense som i weekenden var samlingspunkt for alle danske klubber under SKIF.

Syv lokale og forventningsfulde karate ka'er i alderen 12-53 år, havde fået grønt lys til at gå til denne graduering med håbet om at opnå graden 'Shodan' som er graden når den enkelt opnår sit første sorte bælte.

Alle bestod

Et større arbejde i gradueringsudvalget, med at gøre gradueringen corona sikker, medførte ændringer, der gjorde at klubben ikke kunne køre samlet over, men måtte dele sig fra tidlig lørdag morgen til sen aften.

Alle otte klarede deres graduering og søndag fik de flittige og dygtige elever så deres bælter, ligesom de nye grader nu er tildelt.

Søren Schwartz graduerede til 'Sandan' mens Jesper Nielsen, Helene Marcussen, Wickie Schwartz, Sia Dalberg, Ida Mainz, Rasmus Jeppesen og Shannon Hoeper alle graduerede til 'Shodan' og kunne spænde det sorte bælte om livet.