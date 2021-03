Styrelse kryber ikke til korset

Se billedserie Præstekorset vidner om en særdeles dramatisk og blodig hændelse for snart 500 år siden. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 09. marts 2021

- Vi kan godt se, at det er et frønnet kors, men vi ser det som pittoresk forfald, der understøtter fortællingen. Det opfylder sin funktion, og alle kan se det er et kors.

Sådan forklarer skovfoged Søren Agerlund, der har opsyn med kulturarv og fortidsminder for Naturstyrelsen i Nordsjælland, om Præstekorset på engen ned mod Arresø fra Vinderød kirke.

Tidligere sognepræsti Frederiksærk-Vinderød sogn Ivan L. Jakobsen har gjort opmærksom på, at Præstekorset efter hans mening trænger til hjælp og vedligeholdelse her 35 år, siden det sidst blev skiftet ud i 1986. Men i Naturstyrelsen mener man ikke, det er nødvendigt at gøre noget nu.

- Vi holder øje med det i forbindelse med vores drift, hvor vi passer stedet med slåning og i øvrigt sidste år har beskåret egetræet ved siden af, så korset står mere frit. Vi synes, det ser ud, som det skal se ud, men går det mere i stykker, laver vi det igen, siger Søren Agerlund.

Han fortæller, at det er 4-5 år siden en flis knækket af, uden der er sket yderligere, så Naturstyrelsen har ikke travlt med at være virkelystne.

Bag korset på engen gemmer der sig en særdeles dramatisk og blodig historie.

»Korset er rejst som Minde om Egnens første lutherske Præst, der paa dette Sted blev dræbt af Befolkningen i Aar 1536«, står der at læse på skiltet på korset.

Fortællingen om drabet på præsten i Vinderød i 1536 er, at sognets nye lutheranske præst under en ophidset prædiken rev kirkens helgenfigur af Jomfru Maria med Jesus-barnet ned og knuste den. Figuren skulle efter overleveringen være skyllet i land efter et skibsforlis, og det skulle have helbredende virkning at kysse Jesus-barnets tå.

At figuren blev smadret, gjorde menigheden så fortørnet, at præsten blev drevet ud af kirken og stenet til døde, da han forsøgte at flygte over markerne ned mod Arresø.

Den dramatiske fortælling inspirerede sidste år forfatteren Stig Troelsen til romanen »Revolte«, der beskriver forholdet mellem kirke, adel og bønder i Danmark i årene efter Reformationen.

Det nuværende mindesmærke med stensætningen omkring skal være opsat i 400-året for drabet i 1936, og selve egekorset er som nævnt sidst skiftet ud i 1986.

- Jeg var selv med, da det nuværende.kors blev rejst i 1986. Her var det gamle kors ikke så medtaget som det nuværende, da det blev udskiftet, husker Ivan L. Jakobsen.

Men indtil videre nøjes Naturstyrelsen altså med at holde øje med korset. Derimod vil Søren Agerlund se nærmere på »Lundbye bænk«, der står rundt om et træ tæt ved korset, og har fået nogle skavanker.

Bænken er navngivet efter kunstmaleren Johan Thomas Lundbye (1818-1848), som skal have siddet her og malet, mens han var på besøg hos sine forældre i Skovriddergården, hvor de boede da faderen oberst Joachim Theodor Lundbye var leder af Raketkorpset i Frederiksværk. Bænken er særlig kendt fra et senere maleri af L. A. Ring.

- Jeg mener at bænken blev skiftet for nogle år siden, men det vil vi se på. Når vi stiller møbler frem, skal de kunne bruges, siger Søren Agerlund.