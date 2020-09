Spillerne fik en smagsprøve på discgolf i Arresødal Skov, da der tidligere i år var turnering. Med Miljøstyrelsens dispensation er permanente huller i skoven rykket tættere på at blive en realitet. Nu mangler bare en landzonetilladelse. Foto: Kasper D. Dønbo

Styrelse giver grønt lys til discgolf i beskyttet skov

DISPENSATION: Ni nye discgolfhuller mangler nu bare en landzonetilladelse for at blive en realitet.

Halsnæs - 25. september 2020 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Discgolfentusiaster i Halsnæs er kommet ét kast tættere på at få planerne om en større bane i Arresødal Skov i mål. Miljøstyrelsen har nemlig den 28. august i år givet dispensation til at udvide den nuværende ni-hullers bane ved Carlsvej i Frederiksværk med yderligere ni huller i den tilstødende skov. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Det er samlet set Miljøstyrelsens vurdering, at discgolfbanen kan rummes inden for skovlovens alsidige formål om bæredygtig skovdrift, da den understøtter friluftslivet i skoven og bidrager til den rekreative brug af området. På den baggrund finder Miljøstyrelsen, at der kan gives dispensation til det ansøgte på de ovennævnte vilkår«, skriver Miljøstyrelsen i deres afgørelse.

Dispensationen gælder opstilling af ni stålkurve, der fungerer som huller i discgolf, samt informationstavler og 18 teesteder så der er mulighed for at spille med forskellig sværhedsgrad. I Miljøstyrelsens afgørelse fremgår det samtidig, at dispensationen er givet givet med en række betingelser. Der må blandt andet ikke ske terrænændringer eller fældes større træer ved etablering eller brug af banen, og projektet må ikke hindre den offentlige færdsel i området.

»Teesteder og kurve skal etableres på en måde og med materialer, der falder naturligt ind i skovbilledet. Anlægget skal fremstå i afdæmpede naturfarver, og der må ikke anvendes kunstgræs eller lignende på teestederne. Der kan fx anvendes træ, grus eller lignende«, lyder det videre i dispensationen som gælder i fem år, men som bortfalder efter tre år, hvis ikke projektet er påbegyndt.

Mangler tilladelse Dispensationen betyder dog ikke, at Naturstyrelsen Nordsjælland, som er lodsejer eller Halsnæs Discgolf Forening, der står bag planerne, kan gå i gang med at anlægge de nye huller. Udover grønt lys fra Miljøstyrelsen kræver etableringen også en landzonetilladelse fra Halsnæs Kommune. Den er lige nu i høring.

Naturstyrelsen Nordsjælland har i et svar til Grønt Råd i kommunen givet udtryk for, at de som udgangspunkt ikke ønsker discgolf i skovene. Styrelsen har dog samtidig gjort det klart, at de vil lægge skovareal til udvidelsen, hvis de får en positiv tilkendegivelse fra Halsnæs Kommune.

Den fik de i januar i år, da et politisk flertal fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tilkendegav, at de bakker op om at etablere ni ekstra huller i skoven.

En skov, mange statusser Udvidelsen af discgolfbanen har været omdiskuteret og kritiseret. Det skyldes, at Arresødal Skov både er fredsskov, Natura 2000-område og udpeget som urørt skov. Projektet udgør cirka 150 kvadratmeter og vil i følge ansøgning vedrøre cirka 25 hektar af det fredsskovspligtige areal. Det vil normalt besværliggøre nye projekter, for i følge skovloven må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemførse terrænændringer, som ikke er nødvendige for skovdriften. I praksis gives kun dispensation fra loven, hvis der ikke kan findes en placering uden for fredskov, og hvis hensynet til overordnede samfundsmæssige formål vejer tungere end hensynet til at bevare arealet som fredskov.

Er der tale om mindre anlæg til rekreative formål i bynære skove, er vejen til en dispensation dog kortere, og i følge Miljøstyrelsen lever discgolfprojektet op til alle kravene for en dispensation.

»Det er Miljøstyrelsens vurdering, at anlægget har et beskedent omfang og er tilrettelagt, så den falder naturligt ind i den eksisterende bevoksning på stedet, dog med en vis visuel forstyrrelse, som accepteres inden for en begrænset periode. Miljøstyrelsen finder, at anlægget ikke har en væsentlig påvirkning på eventuelle særlige naturværdier i fredskoven. Endelig finder Miljøstyrelsen det godtgjort, at det ansøgte skal placeres på skovbevokset areal, da placeringen mellem træerne udgør banens kvalitet, ligesom der ikke er udvidelsesmuligheder uden for skoven, skriver Miljøstyrelsen i sin afgørelse.

Udpegning ændrer intet Skoven er en del af et Natura 2000-område, som omfatter Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose. Her lever Sump vindelsnegl, Skæv vindelsnegl, Stor Kærguldsmed og Stor vandsalamander, og det er årsag til, at området er udpeget til en del af de beskyttede naturområder i EU, hvor sjældne, truede eller karakteristiske plante-, dyre- og naturtype skal beskyttes og bevares.

Den status bringer et par flyvende frisbees ikke i fare, i følge vurderinger fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen Nordsjælland.

»Projektet skønnes på det grundlag ikke at indebære en forringelse af naturtyper eller levesteder for arter eller at medføre betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for«, konkluderer Miljøstyrelsen.

I 2018 blev Arresødal desuden udpeget til urørt skov - en status, der skal træde i kraft fra 2026. Det betyder, at skovdriften er ophørt, og at skoven får lov at passe sig selv. Den status ser dog heller ikke ud til at kunne hindre aktiviteter i skoven. Sagen har nemlig været på miljøminister Lea Wermelins(S) bord på foranledning af folketingsmedlem Trine Torp(S), og ministeren gjorde det klart, at urørt skov ikke nødvendigvis skal være urørt.

»I de urørte skove skal der fortsat være plads til friluftslivet, og udpegning til urørt skov skal ikke automatisk forhindre andre aktiviteter i skoven, men der skal foretages en konkret og grundig vurdering, når der etableres nye friluftsfaciliteter i urørt skov«, lød svaret fra Lea Wermelin.

At området er urørt skov kan til gengæld blive et problem på sigt for discgolferne. Banen skal nemlig underordne sig hensynet til skov og natur. Det betyder, at der ikke må fjernes eller nedskæres grene, opvækst og træer for at gøre plads til eller vedligeholde banen. Den vil derfor med tiden gro til eller blive blokeret af dødt ved og væltede træer.

