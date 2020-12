Lyskæder overalt øger strømforbruget i december, og det kan måles at folk rykker i sommerhuset. Her er det dog et helårshus ved rundkørslen i Frederiksværk. Foto: Niels J. Larsen

Strømforbrug viser at julen holdes i sommerhuset

Halsnæs - 22. december 2020 kl. 10:50 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

At ekstra mange på grund af Corona-situationen vælger at søge ud fra byen og holde jul i sommerhuset i år, kan også aflæses på strømforbruget.

Det viser tal fra elnetselskabet, Radius Elnet, der leverer strøm til over en million kunder i hovedstadsområdet og i Nordsjælland. Her ser man tydeligt, at de mange julelys generelt får elmålerne til at løbe stærkere i disse uger, og tallene allerede fra statten af december tyder på, at en del fra hovedstadsområdet rykker julehyggen tidligt nordpå.

- Dykker vi ned i tallene, kan vi se, at strømforbruget i forhold til sidste år rykker sig en del geografisk. Det kunne således godt se ud som om, at det øgede hjemmearbejde i forbindelse med corona har fået en del til at køre i sommerhus. Vi ser fx store stigninger i forbruget i områder oppe nordpå, hvor Melby og Tisvildeleje er de absolutte højdespringere, mens hovedstaden generelt står for mere moderate stigninger, forklarer Jens Fossar Madsen, der er administrerende direktør for Radius Elnet.

Tal fra uge 49 viser således en stigning i elforbruget i 3370 Melby på 23,2 procent i forhold til samme uge året før. I 3320 Tisvildeleje er stigningen tilsvarende på 23 procent, mens andre store sommerhusområder som 3210 Vejby og 3310 Ølsted har stigninger på henholdsvis 18,3 og 16 procent i forhold til året før. I 3360 Liseleje er stigningen 14, 4 procent

Tal for uge 50 viser lidt mindre procentvise stigninger i forhold til 2019, men igen ligger Tisvildeleje, Melby, Vejby og Ølsted øverst.

Med julelyskæder overalt, måske ekstra mange i år for at muntre op både mod Corona og nogle særdeles mørke uger, stiger strømforbruget ekstra meget i december i både butikker, kontorer og i hjemmene.

- Generelt er kunderne over de seneste år blevet mere bevidste om at spare på strømmen derhjemme, men op mod jul ser vi, at strømforbruget får et pænt nøk op hos rigtig mange, efterhånden som lyskæderne kommer frem. Ser vi fx på tallene for sidste år og sammenligner en helt almindelig uge 44 med uge 51, så stiger strømforbruget væsentligt hos de private kunder uden elvarme i Hovedstadsområdet og i Nordsjælland. Julehyggen kombineret med de flere mørke timer får os faktisk til at bruge ni procent mere strøm i forhold til en »normal« efterårsuge, siger Jens Fossar Madsen til Frederiksborg Amts Avis.