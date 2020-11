Se billedserie Hvor mange parkeringspladser skal der etableres, når der bygges nye boliger? Det er der delte meninger om. Arkivfoto.

Strid om p-pladser til nye boliger

Hvor mange parkeringspladser skal der laves, når der bygges nye boliger i byen? Det er politikerne ikke helt enige om...

Halsnæs - 16. november 2020

To store nye boligbyggerier er på vej i Frederiksværk midtby: 47 boliger i Torvegade og ca. 100 boliger i Nørregade på p-pladsen ved indkøbscentret I Noord.

Det falder fint i tråd med kommunens ønske om at 'byfortætte' frem for at inddrage nye land/naturområder til nye boliger.

Men i begge projekter er der fra bygherres side et ønske om at etablere færre end de 1,5 p-pladser pr. bolig, som kommuneplanen ellers foreskriver.

Det har fået de to socialdemokrater Torben Hedelund og Jannik H. Jørgensen til at stemme imod lokalplanforslaget for boliger på Torvegade, da sagen var i Udvalget for Miljø og Plan.

Også projektet for boliger på p-pladsen ved centret deler vandene, når det gælder antallet af p-pladser. I Miljø og Plan-udvalget stemte Jannik H. Jørgensen (S) og Anja Rosengreen (SF) for, at der skal etableres 1,5 p-plads pr. bolig, som der står i kommuneplanen, mens Helle Lunderød (S), Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter Christophersen (DF) stemte for 1 p-plads pr. bolig. Torben Hedelund undlod at stemme.

"I Torvegade havde bygherre et ønske om kun at etablere 0,75 p-plads pr. bolig. I den gamle lokalplan for området var der krav om 1 p-plads pr. bolig. I udvalget er der nu flertal for at nå op på 1 p-plads pr. bolig ved at inddrage 12 offentlige parkeringspladser. Otte på Heilmannsvej og fire i Skolegade."

"Det er efter min mening helt galt. Det er jo ikke parkeringspladser til beboerne, det er p-pladser, som er der i forvejen og kan bruges af alle. Man har ret til en parkeringsplads, der hvor man bor," fastslår Torben Hedelund, som fortsætter:

"Der er et markant pres fra bygherrerne om at bygge flere boliger og bruge mindre plads til parkering. Der er mange større boligbyggerier på det seneste, hvor man har fraveget kommuneplanen og tilladt færre end de 1,5 p-plads pr. bolig."

"Jeg siger ikke, at det altid er nødvendigt med 1,5 p-plads pr. bolig. Der kan være brug for færre, hvis der f.eks. er tale om ungdoms- eller ældreboliger."

"Der er ved at blive lavet en ny kommuneplan. Jeg synes vi skal analysere området grundigt og så tage stilling til, hvad der skal stå om p-pladser. Det kan godt være mere differentieret, end det er i dag," siger Torben Hedelund.

Begge boligprojekter er på dagsordenen ved byrådsmødet torsdag 10. november.