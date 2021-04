Strejkevarsel: Døgnpladser i Halsnæs kan blive ramt

Dansk Sygeplejeråd har udsendt et strejkevarsel for Halsnæs og 12 andre kommuner

Med et meget lille flertal (47,3 procent NEJ, mod 46,5 procent JA) stemte sygeplejerskerne for nylig nej til det overenskomstforlig, der var opnået med KL (Kommunernes Landsforening)

"Det en konsekvens af, at sygeplejerskerne har stemt nej til overenskomsten, derfor bliver der udsendt et strejkevarsel."

"Der vil nu blive forhandlinger i Forligsinstitutionen, og så har jeg størst mulig tiltro til, at parterne finder en løsning og indgår et forlig."

"Lykkes det IKKE at finde en løsning, vil der blive oprettet et nødberedskab, der sikrer, at strejken ikke kommer til at gå ud over borgernes helbred. Det er sårbare borgere, det drejer sig om," siger Steffen Jensen.