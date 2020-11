Afslutningen af arbejdet på Strandvejen betyder at der er spærret for gennemkørsel i dagtimerne fra onsdag 11. november. Foto: Niels J. Larsen

Strandvejen spærres i 12 dage

Halsnæs - 09. november 2020 kl. 13:59 Kontakt redaktionen

Arbejdet på Strandvejen i Frederiksværk er nu nået så langt, at entreprenørerne kan begynde at lægge asfalt og lave chikaner. Det betyder også, at en del af Strandvejen vil være midlertidig spærret for gennemkørsel.

Strandvejen vil således være spærret fra Frederiksværk Station til Stålværksvej fra onsdag 11. november til mandag 23. november. Alle dage vil der være spærret i tidsrummet kl. 07:00-18:00.

»Bor du på den berørte strækning vil du dog stadig have mulighed for at køre til og fra din bopæl - også mellem kl. 7-18. Du skal dog påregne, at der kan opstå ventetid i forbindelsen med ind- og udkørsel,« skriver Halsnæs Kommune på sin hjemmeside.

Imens asfalteringen står på, vil det stadig være muligt at køre til og fra Frederiksværk Station i bil fra Jernbanegade. Det samme gør sig gældende for busser. Derudover skal man være opmærksom på, at det på den afspærrede del af Strandvejen ikke vil være lovligt at parkere i den pågældende periode. Cyklister og gående vil kunne benytte strækningen som normalt.