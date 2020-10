Det varer ikke længe før Strandvejen med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t bliver god og tryg at færdes på for fodgængere, cyklister og billister.

Strandvejen: Nu lysner det

Om en god måneds tid forventes Strandvejen at være nyasfalteret

Således nærmer trafiksaneringen på Strandvejen sig endelig sin afslutning. Det betyder, at vejen snart står klar med nye bump og kørebaneindsnævringer, og så vil der være lavet nye gang- og cykelstier i begge retninger.

Strandvejen i Frederiksværk har meget længe nærmest kunne sammenlignes med en pukkelpist for alle trafikanter, og en kilde til enorm uro og besvær for beboere langs vejen, men nu lysner det endelig.

Længere tid end forventet

Tilbage i foråret besluttede byrådet i Halsnæs Kommune, at der skulle laves trafikmæssige forbedringer på Strandvejen på strækningen mellem Jernbanegade og Staalværksvej.

Trafiksaneringen har taget længere tid end forventet, men nu er arbejdet er dog ved at nå sin ende.

Asfalteringen på kørebanen er blevet udskudt en anelse i forhold til den oprindelige tidsplan, blandt andet på grund af et dæksel i vejen, som Halsnæs Forsyning mangler at montere. Dækslet, som skal specialfremstilles, har ladet vente lidt på sig, men det forventes at være monteret i løbet af uge 44.

Derudover mangler entreprenøren det sidste ved stationen, og derefter er hele strækningen klar til at blive asfalteret.