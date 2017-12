Se billedserie Det var det skitserede område, som administrationen foreslog at fjerne fra Natura2000-beskyttelsen. Foto: Bilag til dagsorden for Udvalget for Miljø og Teknik den 13. marts 2017

Send til din ven. X Artiklen: Strandområde tæt på at miste beskyttet status Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strandområde tæt på at miste beskyttet status

Halsnæs - 07. december 2017 kl. 11:31 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et klit- og høfdeområde nær Liseleje på 4,2 hektar har i år været tæt på miste sin status som Natura2000-område - et område der er udpeget og beskyttet af EU's naturdirektiver - habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

I marts indsendte Udvalg for Miljø og Teknik tre forslag til Miljø- og fødevareministeriet om at ændre på grænserne for tre beskyttede områder i kommunen, blandt andet i Liseleje, men Miljøstyrelsen agerede stopklods for forslaget.

- Dansk Folkeparti går ikke ind for at begrænse eller limitere udviklingen i Halsnæs. Forslaget ligger desuden i tråd med, at vi var det eneste parti, som ønskede at ophæve strandbeskyttelseslinjen, siger Walter Christophersen(DF), formand for Udvalget for Miljø og Teknik.

Området nær Liseleje Strand, som var en del af forslaget, er et af de mest omdiskuterede arealer i Halsnæs Kommune. Det er netop her, foreningen Liseleje A.m.b.A i årevis har haft planer om at bygge en lystbådehavn.

Miljøstyrelsen har gennemgået de kommunale svar og vendte i september tilbage med en nedanvendt tommel. Kun ét af tre ønsker kunne imødekommes, og det inkluderer ikke at nedskalere Natura2000-området ved Liseleje.

Tværtimod. I stedet forslår styrelsen nemlig at udvide det beskyttede område med cirka tre hektar statsejet klit og overdrev.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.