Fra mandag og hele påsken er der mobilt testcenter ved Aktivitetshuset i Maglehøj. Tirsdag og onsdag PCR-test fra Region Hovedstaden. Ellers kviktest med en privat udbyder. Foto: Niels J. Larsen

Stort smitteudbrud: Må hyre privat testfirma

Halsnæs - 28. marts 2021 kl. 14:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Efter hårdt pres at det lykkedes Halsnæs Kommune at få stillet en Corona-testbil fra Region Hovedstaden til rådighed for PCR-test ved Maglehøj i Frederiksværk tirsdag og onsdag i denne uge. Det finder man dog ikke nær nok tilfredsstillende, og derfor har kommunen hyret et privat firma, der vil lynteste allerede fra mandag 29. marts og hele påsken frem til den 5. april.

Det sker efter en pludselig stigning i smittetallet, særligt blandt beboere i Maglehøj. Af 40 nye smittetilfældei opgørelsen fra torsdag i sidste uge havde de 19 adresse på Maglehøj, mens 24 af tilfældene var personer med anden etnisk herkomst end dansk.

Lørdag røg Halsnæs så ind på den kedelige Top 10-liste som kommune nummer 10 i Danmark med højest incidenstal på 163 pr. 100.000 borgere, da antallet af smittede de seneste syv dage røg op på 51. Og søndag var smittetallet steget yderligere til 60 indenfor seneste uge, således at Halsnæs er nummer otte i landet, i Nordsjælland dog overgået af Fredensborg og Furesø. Men det gør den ekstraordinære indsats i Maglehøj endnu mere nødvendig.

- Efter megen snak i telefon med Region Hovedstaden er det blevet til, at de stiller med en lille smule, og vi har sagt ja tak til en testbil tirsdag og onsdag. Det er vi nødt til at supplere op med en privat aftale. Alt er kærkomment, jeg har forståelse for at der er gang i smitten andre steder i hovedstadsregionen end i Halsnæs, og derfor er det dejligt at vi hurtigt har fået kontakt til private leverandører, så vi kan udnytte deres evner og kompetencer, siger borgmester Steffen Jensen (S) til Frederiksborg Amts Avis.

Han var ellers fredag klar til at skrue bissen på, da det ikke så ud til, at man kunne få lydhørhed i regionen, selv om Halsnæs er blandt de kommuner, der i sidste uge kom på bekymringslisten, og derfor gik man i venten på Region Hovedstaden igang med at finde en privat løsning.

Det private firma er på plads med kviktest ved Aktivitetshuset i Maglehøjbebyggelsen mandag kl.14-20 og igen tirsdag samme tid. Tirsdag og onsdag PCR-tester Region Hovedstaden samme sted kl. 08.30-13.30 tirsdag og 15.30-20.00 onsdag. Fra torsdag er det private testhold tilbage og vil være der frem til og med 2. påskedag. Lørdag-søndag kl.12-16, de øvrige dage kl.14-20.

Steffen Jensen gik fredag ud med en kraftig opfordring til alle Halsnæs-borgere om at lade sig teste på grund af det pludseligt stigende smittetal, der har bragt kommunen fra en Top 5 over de kommuner med lavest smitte til altså nu at være på den kedelige Top 10-liste i den modsatte ende af skalaen.

- Nu ringer alarmklokken, og så skal der handles af alle. Man kan ikke vide om man er smittet eller ej, så derfor skal vi lade os teste. Specielt fordi mange skal til sammenkomster i påsken og det duer ikke man tropper op til et arrangement, hvis man er smittet uden at vide det, siger Steffen Jensen.