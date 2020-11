Stort nej til Dannebrog i byrådssalen

Med stemmerne 19 mod to afviste byrådet i Halsnæs forslaget fra Dansk Folkepartis Ole S. Nielsen om at Dannebrog fremover skal være en del af udsmykningen i byrådssalen.

Ole S. Nielsen, der afløser sygemeldte Gitte Hemmingsen i byrådet, begrundede sit forslag med at Dannebrog var et smukt flag og symbol på frihed og demokrati. Det erklærede Enhedlistens Thue Lundgaard sig fuldstændig enig i, men Ole S. Nielsens håb om yderligere opbakning fra den modsatte side af byrådssalen forsvandt hurtigt, selv om Thue Lundgaard ellers havde medbragt et lille Dannebrogsflag i byråssalen og Torben Hedelund (S) fortalte at han som ung rejsende havde syet et Dannebrogsflag på sin rygsæk.