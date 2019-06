Stort kultursted i økonomiske problemer

Gjethuset står overfor økonomiske problemer. Foto: Allan Nørregaard

Halsnæs - 07. juni 2019 kl. 11:15 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gjethusets økonomi er truet. Kulturstedet, der bruges til koncerter, udstillinger og meget andet, er uforskyldt kommet i økonomisk uføre. På grund af manglende betaling af moms på billetter, vakler økonomien under kulturinstitutionen i hjertet af Frederiksværk.

Situationen skyldes, at Gjethuset i 1999, da fonden bag blev stiftet, fik at vide, at de ikke skulle betale moms. Revisionsfirmaet Jørgen Nielsen skrev dengang "Under hensyntagen til Fondens struktur, formålsvedtægter blev konkluderet, at driften af Fonden ikke anses som økonomisk virksomhed. Således opretholdes den hidtidige aftale om, at billetindtægter friholdes for moms."

Dét har Gjethuset styret efter i 20 år nu.

Nu er der imidlertid, i efteråret 2018, kommet ny revisor på stedet. Revisionsselskabet Grant Thornton har gjort opmærksom på, at den nævnte momspraksis ikke er i overensstemmelse med nu gældende lovgivning. Det har Fondens bestyrelse taget til efterretning, og Fonden afregner derfor nu moms af alle billetindtægter. Den nye praksis vil have »en væsentlig negativ påvirkning på Fondens økonomi, og der forventes et underskud for året 2019«.

I revisionspåtegningen for årsregnskabet kan man læse at,

»Vi tager på den baggrund forbehold for bruttofortjenesten, egenkapital og anden gæld for 2018 og 2017. I tilfælde af at fonden bliver påkrævet at efterbetale moms for tidligere år, vil fonden ikke have tilstrækkelig likviditet hertil. På den baggrund tager vi forbehold for fondens fortsatte drift«.

Udvalget for kultur, idræt og demokrati er orienteret. Formand Helle Lunderød påpeger, at Gjethuset har to økonomiske hovedproblemer: reduktion af det kommunale tilskud med 200.000 og nu moms-problematikken.

- Det er naturligvis en alvorlig situation, og fordi vi er hovedbidragsydere, kommer vi måske til at forholde os til det, siger Helle Lunderød.

- Jeg tror ikke, der er nogen af os, der ønsker Gjethuset lukket, men vi afventer nu, hvad de gør og tager bestik af situationen.

Der er ikke sat beløb på, hvor meget Gjethuset ville skulle betale i værste fald ved en efterbetaling.

Vi forsøger at få en kommentar fra bestyrelsesformand, Ivor Palmer Jørgensen.