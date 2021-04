Se billedserie Over 100 personer mødte op til protest mod hjemsendelse af syriske flygtninge. Privatfoto

Stort fremmøde til protest mod hjemsendelser: - Det var bevægende

PROTEST: Med sang, mad og taler holdt cirka 150 mennesker en stille og bevægende markering mod hjemsendelsen af syriske flygtninge.

Halsnæs - 28. april 2021

Mens solens kastede sine sidste stråler over Skjoldborgparken i Frederiksværk istemte de over 100 fremmødte Nordahl Griegs ord fra digtet »Til ungdommen«.

Kringsat af fjender, gå Ind i den tid.

Under en blodig storm

Vi dig til strid.

Kanske du spør’ i angst,

Udækket, åben

Hvad skal jeg kæmpe med,

Hvad er mit våben?

Det skrev han i 1930'erne, som en reaktion på den voksende facisme og nazisme, og tirsdag aften blev budskabet brugt til at protestere mod, at Danmark vil hjemsende syriske flygtninge til Damaskus, akkompagneret af Laurent Fricault på tromme og Nicolai Kjølsen på grydelåg.

- Sangen handler om krig og fred, og syrerne er flygtet fra krig. På overfladen ligner det måske, at der er fred i landet, men landet er stadig styret af en diktator, og folk bliver slået ihjel, siger Malin Westerlund, en af initiativtagerne til protesten.

Bevægende protest Danmark er indtil videre det eneste land, som mener, at Damaskus og omegn er tilstrækkelig sikkert til, at flygtninge kan vende hjem. Den udlændingepolitik rammer blandt andet familien Bertawi fra Frederiksværk, og en gruppe lokale borgere havde taget initiativ til en stille protest, hvor blandt andet flere byrådsmedlemmer samt ansatte og elever fra Frederiksværk Gymnasium & HF, hvor Mohammed studerer, var mødt op.

- Det var meget stemningsfuldt og bevægende. Vi var der sammen for at vise familien, at vi ikke er ligeglade. Deres situation berører os, siger Malin Westerlund.

Familien Bertawi er blandt de syrere, som regeringen vil sende tilbage til Damaskus. De deltog tirsdag i den lokale protest. Privatfoto.

Hun indledte arrangementet med at tale direkte til familien Bertawi og de udvisningstruede syrere, der frygter konsekvenserne af den stadig strammere udlændingepolitik. En tale om, at det ikke skal være syrerene mod danskerne - os mod jer - men om at være ét hav af forskellige stemmer.

Holder fast i håbet Hele familien - Redwan, Samira, Mohammed(20), Riham(23), Rawan(22) og den lille David(3) deltog i arrangementet.

Familien har fået besked på at rejse tilbage til det land, som de flygtede fra, hvor deres hus blev bombet og hvor de frygter at blive fængslet, så snart de lander.

Den 12. maj bliver deres sag endeligt afgjort. Hvis hjemsendelsen står til troende, så vil familien blive placeret i et udrejsecenter, hvor de ikke kan arbejde, studere eller indgå i samfundet. Alternativet er at rejse hjem til Syrien, men Danmark har ingen samarbejdsaftale med præsident Assads styre.

Dagen derpå for støttearrangementet er der stadig lys og fakler i overskud. Malin Westerlund håber, at de skal bruges til fejring.

- Selvom det var på en trist baggrund, var vi enige om, at det var dejligt og opløftende at være sammen igen, og vi holder fast i håbet om, at ingen bliver sendt tilbage til Syrien og Assad-regime de er flygtet fra - eller et udrejsecenter, siger hun.

