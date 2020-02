Arkitekt Jakob Madsen forsøger at svare på - mestendels kritiske - spørgsmål om Nordmolen, da planværkstedet på Hundested Havn fredag var fyldt til bristepunktet. Foto: Kasper D. Dønbo Foto: unknown

Stort fremmøde på havnen: Alle vil høre om Nordmolen

Halsnæs - 28. februar 2020

Omgivelserne taget i betragtning er det nærliggende at bruge udtrykket »som sild i en tønde«, for de mange fremmødte i planværkstedet på Hundested Havn står fredag eftermiddag tæt. Årsagen til det store opbud er ikke overraskende Nordmolen. For selvom området kun udgør knap 10 procent af havnen, så fylder det langt mere i den lokale bevidsthed, i avisspalterne og på de sociale medier.

I to timer har havnen inviteret alle interesserede til at høre nærmere om og stille spørgsmål til det projekt, som havnen håber at opføre på Nordmolen. Det omfatter 5.800 kvadratmeter boliger og 2.000 kvadratmeter erhverv fordelt på en stribe bygninger på mellem én og tre etager.

- Min personlige og professionelle holdning er, at tre meter ikke er specielt højt. Et byggeri på halvanden meter ville være i badelandsniveau. Tre meter er fint, men for min skyld måtte det gerne være højere, siger arkitekt Jakob Madsen fra firmaet Holscher Nordberg, som står bag de skitser af projektet, som havnen har fremlagt.

Sammen med havnefoged Søren Brink, havnens byggeherrerådgiver og Pia Weirum, leder af Plan og Byg i Halsnæs Kommune, forsøger han at svare på de mestendels kritiske spørgsmål fra de mange fremmødte. Om parkeringsforhold, valg af byggematerialer, byggehøjder, kvadratmeterpriser, offentlig tilgængelighed og borgerinddragelse.

- Er der taget højde for klimaforandringerne? Og hvad betyder det for byggeriets samlede højde, spørger en af de fremmødte.

- Højden er et omdiskuteret emne, kan jeg forstå. Og det har jeg forståelse for, siger Jakob Madsen.

Han ridser op, at der i dag skal bygges to meter over vandoverfladen for at klimasikre boligerne, men at der er stillet krav om, at koten til projektet skal være højere.

- Som det ser ud nu, sætter arbejder vi med en kote på 2,8 meter over havets overflade. Der er mulighed for, at det ændres til tre meter, men det har ikke betydning for byggeriets højde. Den kan maksimalt være 12,8 meter, siger Jakob Madsen.

