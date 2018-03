Anja Rosengreen, Steffen Jensen, Lisbet Møller og Steen Hasselriis underskrev den ny budgetaftale på de fire partiers vegne. Foto: Niels J. Larsen

Stort flertal lukker hullet i budgettet

Halsnæs - 22. marts 2018 kl. 17:51 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort politisk flertal i Halsnæs Kommune har torsdag eftermiddag præsenteret de planer, som skal lukke det store hul, som er blevet slået i den kommunale kasse i løbet af årets første måneder. Det er et større antal anbringelser af børn og flere udgifter til botilbud for voksne, der har lagt beslag på de 60 mio. kroner, som har været tilført området i budgetterne for 2017 og 2018 og som nu kræver, at der findes yderligere 34 mio. kroner.

Efter flere dages forhandlingerne med borgmester Steffen Jensen(S) for bordenden er Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten nået til enighed om en budgetaftale, som skal tackle problemerne. Kun Dansk Folkeparti står uden for.

- Vi er 19 bag aftalen, ingen her har valgt at læne sig tilbage og overladt det til andre, det et imponerende at vi kan samles også når det er svært, siger borgmester Steffen Jensen.

Hans forgænger Steen Hasselriis (V) er tilfreds med, at man har fundet en bred løsning, der rammer over det hele, så det ikke går meget ud over enkelte områder.

Der har været enighed om, at besparelser ikke måtte ramme der forebyggende arbejde.

»Aftaleparterne er enige om, at der ikke kan svækkes på indsatsen over for en meget udsat gruppe af børn, og derfor er der en fælles vilje til, at pengene skal findes andre steder. Som en konsekvens heraf må alle kommunens områder holde for i bestræbelserne på at finde kompenserende besparelser«, lyder det i de fire partiers aftale.

Konkret skal der i 2018 spares lidt over 20 mio. kr. på servicedriften, mens der er fundet anlægsbesparelser for 12 mio. kr. De sidste rammer bl.a. den planlagte renovering af omklædningsfaciliteter i Hundested-hallen og et nyt skolekøkken på Arresø Skole, der skydes til 2019, ligesom der reduceres på istandsættelse af veje.

På driften rammer besparelserne planlagte forbedring på dagtilbuds- og ældreområdet, ligesom en række stillinger ikke besættes. Der indføres de kommende måneder et behersket ansættelsestop, som det hedder, og for de følgende år skal direktionen finde personalereduktioner for to mio. kr. om året.

De midler som er afsat til dagtilbudsområdet i 2018 fastholdes, men der skæres to ud af de fem mio. kroner væk som var afsat i de efterfølgende år. Parterne vil frem mod budget 2019 se på, hvilke behov der kommer frem i dialogprocessen og derefter vurdere det samlede økonomiske behov.

En del af prisen for at få et bredt flertal bag aftalen har tilsyneladende været at sætte flere penge af til vedligehold af bygninger. Det fremgår af aftalen, at der afsættes yderligere 4,7 mio. kr. i 2018 udover de 6 mio. kr., der allerede var afsat. Det skyldes, at det igangværende arbejde med at gennemse kommunens bygninger for at sikre, at de ikke forfalder, har vist et behov for at investeres 10,7 mio. kr. på område.

» Samlet set er det aftaleparternes vurdering, at Halsnæs Kommune med denne aftale sandsynligvis imødegår de udfordringer, der er i 2018. Parterne er imidlertid opmærksomme på, at der fra 2019 fortsat kan være udfordringer. I den forbindelse kan en ny udligningsreform spille en stor rolle. Såfremt det viser sig, at der i 2019 fortsat er økonomiske udfordringer, er parterne indforstået med, at der skal findes yderligere reduktioner i forbindelse med forhandlingerne om budget 2019«.

På flere områder vil der sædvanligvis være en høringsperiode. De forslag, der er omfattet af høringer, fx i Ældreråd eller Handicapråd, vil blive fremlagt på udvalgsmøderne i april og efterfølgende bragt til endelig beslutning på byrådsmødet i april 2018.