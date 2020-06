Forpagterparret Christopher og Nana på andelsgården i Melby. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Stort LAG-beløb til Andelsgård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort LAG-beløb til Andelsgård

Halsnæs - 12. juni 2020 kl. 09:30 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Andelsgården Lerbjerggård i Melby - også kaldet Kartoffelgården - modtager et stort tilskud fra LAG-midlerne. Projektet med at opføre et fælleshus på den gamle gård støttes med 625.000 kr. Det skriver LAG Halsnæs-Gribskov i en pressemeddelelse.

Foreningen Andelsgaarde overtog sidste år gården i Melby og hyrede det unge par Nanna Thomsen og Christopher Lundgren, begge nyuddannet fra Kalø Økologisk Landbrugsskole, som forpagtere. I november sidste år meddelte RealDania at man var klar med en million kroner fra puljen Underværker til opførelse af et fælleshus omgivet af et stort drivhus på ejendommen, og nu følger altså LAG-midler.

Fælleshuset etableres under glastag på fundamentet af en udtjent staldlænge, der rives ned. Fælleshuset skal benyttes til undervisning og oplysning om produktion af grøntsager, foreningskøkken, medlemsaktiviteter og foredrag og kurser m.v. Foreningen Andelsgaarde har 1.400 medlemmer fra hele landet.

Udover gården i Melby uddeler LAG 243.631 kr. til projekt Landsbylægen Torupgård. Torupgård I/S er et stutteri ejet af Bjørn og læge Anne Louise Born Sylvest. De vil opføre en klinikejendom på deres ejendom i Torup, som skal huse en lægepraksis til Anne Louise, der vil etablere sig som lokal landsbylæge. Visionen er tillige at skabe et dynamisk og levende hus, der kommer til at fungere som sundhedshus med øvrige sundhedstilbud og andre relevante sundhedsfaglige aktører. Der er søgt om tilskud til etablering af selve råhuset med tag- og facadebeklædning samt solcelleanlæg.