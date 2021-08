I denne og den næste weekend er der Kulturligvis pop-up for alle. Bandet B.Loose er med til at afrunde eventen.

Stort Kulturligvis-program

Det summer igen af liv i den tidligere dag-og ungdomsskole Bøgebjerggård i Hundested, hvor programmet for Kulturligvis-arrangementer de næste to weekender er ved at falde på plads. I den store sal Stalden arbejder musikholdet, som består af musikere med vidt forskellig baggrund og genrer, der skal arbejde om sammen, at skabe det musikværk, om Værket og FrederiksVærk, som senere på året skal fremføres i Gjethuset.

I den gamle lade er kunstholdet trukket i arbejdstøjet. De, der også har helt forskellige ståsteder og udtryk, skal arbejde sammen om at skabe udstillingen "...endnu længere ude!", der vises i skoven ved Frederiksværk i efteråret. Et teaterhold øver hele ugen, og samtidig bliver de tidligere undervisningslokaler omdannet til udstillingsrum, atelierer og messestande. Ca. 30 kunstnere m.fl. indretter hvert sit rum; tavler skrues ned og malerier sættes op, både i den fine stråtækte gård og i de tidligere undervisningsbygninger på matriklen.

Ud over billedkunst, er der mulighed for at høre forfatterparret Lotte og Søren Hammer fortælle om deres seneste roman Snesmil, om deres forhold til og tanker om Halsnæs, og hvordan området og miljøet har påvirket dem og deres forfatterskab.

Flere ord findes i den anden weekend med en speken words uropførelse med digter, kunstner og eventmager Jeanette Munksbøl og komponist og musiker Ejnar Kanding, men der kommer også eventyr for lommefilosoffer, mosekoner og andre muntre sjæle med Den Lille Røde Hønes helt eget univers af mosekonebryg og fulde måner. Og mens man er i det filosofiske hjørne kan man få en snak med "Halsnæs Filosoferer", der gerne debatterer og og fortæller om foreningens virke.

Musik og ord blander sig også, når Bea Rosenkilde fortæller om Røde Ran, et folkesagn og vilde fortællinger fra Halsnæs om vikingekrigeren Vind Røds umådelige skat og de konger, dronninger og adelsmænd, smede og præster der gennem tiderne blev fanget af dens fortryllelse på både godt og ondt. Forestilling blander fortælling, oplæsning og sange, musik med Bo Callabys Friends.

Mere musik kommer fra far og datter Martin og Ofelia Sangill med sangen Hjemby, om børnenes hjemby Frederiksværk. To gange er der mulighed for at lytte til de modne Halsnæsgutter After Six, der har spillet og komponeret sammen i 10 år og som spiller moderne jazz med lidt klassisk islæt.

På den næstsidste dag er der festkoncert i selskab med B.Loose Blues Band og deres Women in Blues-show lørdag aften i den anden weekend. Halsnæsbandet er efter en succesfuld tour med koncerter i Irland på vej med ny pladeudgivelse. Endelig er det også muligt at komme på lille kursus hos billedkunstner og keramiker Thora Finnsdottir, der vil vise den gamle fotografiske teknik cyanotopi med specielle aftryk.

Halsnæs - Kulturligvis POP UP - kunst- og kulturmøde holder åbent for publikum den 21.-22. og 28.-29. august kl. 11-17 + B-Loose-festkoncerten den 28. august kl. 20. Der er fri entré til det hele.