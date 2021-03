Der er lagt fiberdug og et lag makadam i den tørlagte del af kanalen, så de tunge maskiner ikke kører fast i kanaldyndet. Foto: Thomas Quvang.

Store maskiner i kanalen

Forud for maskinernes indtog, er den smattede kanalbund blevet gjort bæredygtig med fiberdug og et solidt lag makadam, som er blandet grus og sten i forskellige størrelser direkte fra grusgrav.

Så er der ingen fare for, at de tunge maskiner kører fast i dyndet.

I ugens løb er der lavet boreprøver for at kortlægge kanalens bundforhold forud for arbejdet med opbygning af en helt ny kanalkant af kløvede kampesten på østsiden af kanalen mod Nørregade fra Nordtorvet til den første bro.