Store maskiner graver i stranden: Kæmpe kabler skal skiftes ud

Halsnæs - 10. juli 2020

Mænd med selvlysende hjelme og store maskiner på larvefødder arbejder løs for enden af Strandvejen i Frederiksværk, hvor en rende så stor, at arbejdsfolkene kan stå nede i den, bugter sig gennem strandområdet. Det er Energinet, en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark, som står bag projektet, der i flere uger har tiltrukket sig nysgerrige blikke fra de forbipasserende. De skal udskifte to hovedkabler, som løber ind på stålvalseværkets område.

- Vi er ved at skifte to gamle hovedkabler på 132 kilovolt ud. Det er nogle ordentlige krabater, som går ind til en station på stålvalseværkets grund, og det er hovedsageligt NLMK DanSteel, som er aftager af strømmen, siger Allan Jensen, Energinets hovedprojektleder på projektet i Frederiksværk.

De store kabler har ligget i jorden siden 1974 og trænger til en udskiftning.

- Vi er begyndt at have en del fejl på dem, fordi de er gamle i gårde og har ligget i jorden i over 30 år. Hver gang der er fejl, må vi haste der ud og muffe det sammen, så ikke det går ud over stålvalseværket. Nu er der så mange muffer, at det er på tide at skifte dem, siger Allan Jensen.

En dobbeltsikring Hovedkablerne kan ikke skiftes samtidig, da NLMK DanSteel er afhængige af, at mindst ét af dem er i drift, ellers er der ikke strøm til produktionen.

- Der går to systemer ind til os, men vi bruger faktisk kun det ene. Det skyldes, at hele forsyningen er dubleret for at have en backup, siger Ulrik Larsen, ansvarlig for elforsyning hos NLMK DanSteel.

Selvom der hyppigt har været fejl på de gamle kabler, er det derfor kun skyld i kortvarige udfald.

- Sker der fejl på det ene kabel, så er der et kortvarigt udfald, inden vi kobler op til det andet, og så fortsætter produktionen. Vi har heldigvis ikke haft fejl på begge kabler på samme tid. Det er hele meningen med at have systemet dubleret, siger Ulrik Larsen.

I følge Energinets projektleder har stålvalseværket, som den primære aftager af strømmen, været med til at vælge, hvornår det store udskiftningsarbejde skulle gå i gang.

- Det er bedst for os nu, for vi starter vores årlige sommerstop i næste uge og har så ingen primær produktion i tre uger. Så der kan vi bedst leve med det, siger Ulrik Larsen og uddyber:

- Når et af systemerne bliver taget ud, så er der intet reservesystem, hvis der sker fejl på kablet. Det er en større usikkerhed at leve med, og det har vi det bedst med at gøre nu.

Museet med på linjen Gravearbejdet består af to etaper. Den første er på cirka en kilometer og går fra stålvalseværkets område, langs strandarealet for enden af Strandvejen, bagom Oldtidsvej og ud til Kappelhøjvej. Den anden etape er omkring to kilometer og går under Hillerødvejen ud til en mast, hvor kablerne skal tilsluttes. Undervejs er der mange ting at tage højde for.

- Vi prøver at genere mindst muligt og ligger de nye kabler ned det samme sted som gamle. Men det er i sig selv et projekt at få gravet i stranden og lægge alt på plads igen bagefter. Når vi kommer over i Kappelhøjvej, skal kablerne ligge i cykelstien, så det er et velvalgt tidspunkt nu, hvor eleverne har skoleferie, siger Allan Jensen.

Nordsjællands Museum er desuden inde over projektet, fordi der i området ved Oldtidsvej - som navnet antyder - kan findes levn fra oldtiden.

- Det er et område, som vi har opmærksomhed på og holder øje med, når der foregår arbejde. For hvis man graver noget væk, så er det ikke muligt at få tilbage igen, siger Mette Palm, museumsinspektør hos Museum Nordsjælland.

Energinets projektleder slår fast, at de er meget påpasselige.

- Vi bruger kun den gamle placering af kablerne og er ikke i berøring med noget. Det har museet også set efter, siger Allan Jensen.

Efter planen skal projektet være færdig i uge 34.