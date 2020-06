Stor opbakning til bæredygtigt projekt i Auderødlejren: - Det er en fantastisk idé

Se billedserie Auderødlejren er udset som centrrum for et stort bæredygtighedsprojekt, som også har vakt statens interesse. Foto: Freja Ejendomme

Halsnæs - 23. juni 2020 kl. 15:54 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udover ubudne og nysgerrige gæster er det længe siden, at der har været liv bag hegnet ind til Auderødlejren. Det 72 hektar store område, der tidligere har lagt jord og bygninger til både søværnets soldater og flygtninge i Røde Kors' varetægt, har stået tomt i årevis, men ser nu ud til at være i spil til en bevilling fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Nye planer om at gøre lejren til et centrum for bæredygtighed, klima, sundhed og natur har vakt ministeriets interesse, og får allerede nu politisk opbakning både lokalt og i Folketinget.

Borgmester Steffen Jensen(S) hørte første gang om planerne i starten af året, og han giver sin udelte opbakning til projektet.

- Tankerne om et grønt forskningscenter i Halsnæs lyder vildt spændende, og hvis Halsnæs kan blive involveret i arbejde med klima, bæredygtighed og verdensmål, så tænker jeg som borgmester, at det er en fantastisk idé. Jeg har givet det min fulde opbakning lige fra starten, siger Steffen Jensen.

På Christiansborg har Dansk Folkepartis klimaordfører Morten Messerschmidt talt varmt for projektet.

- Jeg har lagt kraftig billet ind på, at der skal findes statslige kroner til det her center, Det har en meget spændende profil, og jeg kan se et godt potentiale i det. Det har jeg ladet ministeriet vide, og det glæder mig, at man nu følger op på det og afholder et møde, siger Morten Messerschmidt.

Møde i ministeriet De to ejere samarbejder med tænketanken Sustania om de nye planer og skal til møde i ministeriet på onsdag.

Angiveligt ønsker ministeriet at støtte projektet med en bevilling, men størrelsen på den lægger ikke fast.

- Ministeriet har set mulighed og perspektiv i Auderødlejren og vil gerne engagere sig i projektet. I den forbindelse er vi indkaldt til møde i ministeriet for blandt andet at drøfte en bevilling til projektet, siger Erik Rasmussen, stifter af Sustania.

Undersøgelser i gang Projektet går under navnet Sustainia World og indeholder mange flotte ord om bæredygtige livsformer og løsninger. Det er dog småt med visualiseringer af projektet, fordi det stadige befinder sig på idé-planet.

Men, slår Erik Rasmussen fast, ambitionen er at skabe et center, der kan demonstrere, hvordan et bæredygtigt samfund kan opbygges. Centret skal også være et globalt udstillingsvindue til danske bæredygtige løsninger - herunder hvordan såvel myndigheder, forskningscentre, virksomheder og civilsamfundet kan spille sammen om en fælles vision.



Hvordan det skal udfoldes i praksis skal Sustainia nu i gang med at kortlægge i et et såkaldt »feasibility study« eller »mulighedsundersøgelse«. Den skal efter planen løbe frem til efteråret.

- Hvis området har det nødvendige potentiale - og det tror vi, at det har - så skal undersøgelsen udmøntes i et konkret forslag til, hvordan Auderødlejren kan blive omdrejningspunkt for et fysisk bæredygtighedscenter, siger Erik Rasmussen og tilføjer:

- Eftersom Danmark i en international analyse netop er kåret som verdens mest bæredygtige samfund, er der oplagt at formidle, hvordan det fungerer i praksis. Det vil skabe både national og international opmærksomhed.

Han påpeger, at lejren opfylder en lang række basale forudsætninger; god beliggenhed, bygningsmæssige og naturmæssige forudsætninger, en støttende kommune og åbne ejere.

- Et projekt af sådan en karakter kræver, at andre end én selv brænder for ideen. Og det er tilfældet her, siger Erik Rasmussen.

Første skridt Den 1. juli åbner Auderødlejren for offentligheden under navnet Naturlejren. Det bliver de første skridt på en lang rejse mod at realisere Sustania World.

- Naturen er et godt udgangspunkt for bæredygtighed, og der er en god synergi i at tage afsæt i naturen, siger Erik Rasmussen.

I naturlejren kan folk bevæge sig rundt og lave aktiviteter i den uforstyrrede natur nær Arresø eller i nedlagte militærbygninger.

- Det er et projekt i projektet og første skridt henimod Sustainia World. Vi giver folk mulighed for at se hele det område, som vi ønsker at gøre til centrum for bæredygtighed og klima, siger Michael Vesthardt

- Men det er en tidsbegrænset mulighed, for vi skal i gang med at bygge stedet om. Så vil man se en nedlagt militærlejr, skal det ske indenfor de næste to år.

Se på begrænsninger Flere ejere har gennem tiden forsøgt sig med opkøb af lejren, men de fleste projekter er strandet på de mange bekendtgørelser og retningslinjer, som lægger over området.

- Der er mange begrænsninger, men det kan være, at vi på myndighedsdelen kan se nærmere på det. Får man hegnet væk, nye moderne bygninger og naturen i centrum, så ville det klæde området, og på sigt kan der være mange arbejdspladser i det, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Jeg håber, at man kan finde interesserede investorer og få støtte fra staten. Vi skal som kommune nok stå klar til at hjælpe, hvor vi kan.