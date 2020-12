Stor gavekort-donation til sognets julehjælp

Der blev bundet en flot julesløjfe på Hundested Folkeaktier, da uafhentede gavekort onsdag blev givet videre til Torup Sogns julehjælp.

Folkeaktierne blev lanceret af Hundested Erhverv i marts og indbragte hen over foråret mere end 500.000 kroner til støtte for det coronatrængte erhvervsliv, som kvitterede med gavekort til aktionærerne.

"Man mange af gavekortene er aldrig blevet afhentet og indløst, en del aktionærer har ønsket at donere til velgørenhed, og det er en smuk afslutning på forløbet, at gavekortene nu kan doneres videre til familier med behov for en håndsrækning i julen," siger Christian Warrer, formand for Hundested Erhverv.

De 31 modtagere af sognets julehjælp får dermed en ordentlig julegave oven i pakken med godter og gaver til juledagene med hilsen fra en række lokale sponsorer: Gavekort til en værdi af godt 2.500 kroner til hver oven i julepakken, for der viste sig at være for 79.500 kroner gavekort alt i alt.