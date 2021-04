Lenni Gottlieb er klar til at overtage formansposten i DN Halsnæs fra Birgitte Benzon Bang. Privatfoto

Stopper som formand for DN Halsnæs

Halsnæs - 26. april 2021 kl. 08:46 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Når Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs afdeling tirsdag holder årsmøde virtuelt sker det med et formandsskifte, da Birgitte Benzon Bang har valgt at trække sig som formand efter 7½ år på posten. Lenni Gottlieb har sagt ja til at overtage formandsstafetten, mens Birgitte Benzon Bang fremover vil dele næstformandsposten med Per Baatrup.

- Det har været super spændende og udfordrende at være formand netop i en tid, hvor interessen for natur og klima er stor. Jeg kan se tilbage på mange gode oplevelser og begivenheder for naturen, miljøet og klimaet, siger Birgitte Benzon Bang og nævner en række af de projekter og kampagner, der er sat igang i de senere år.

Det gælder bl.a. sandfodringsprojektet efter stormen Bodil, store DN- møder i Gjethuset, kampagner med Giftfri Have og Evighedstræer og senest en aftale med Naturafdelingen og andre grønne organisationer om at arbejde sammen for at udvikle Den vildeste Kommune.

Formandsskiftet kommer netop som DN Halsnæs har sat gang i en fredningssag om Arrenæs og to dage før byrådet i Halsnæs skal beslutte om kommunen vil være med som stiller af fredningssagen. Om Arrenæs skriver Birgitte Benzon Bang i en status op til årsmødet.

»Arrenæs, halvøen, der strækker sig fra Frederiksværkskovene ud i Arresø, dækker ca. 900 ha land. Her er stor naturværdi. Landskabet er morænelandskab dannet af istiden. Historiske bronzehøje står skarpt med årstidens vilde flora og Borgruinen, Dronningholm med voldgrav nær mosen, der i dag bebos af bævere. Fiskeørne flyver over landskabet og fouragerer i sø og mose. De udstrakte overdrev, hvor køer og heste græsser og sørger for naturlig naturpleje, giver plads til gøgeurt og engkapeleje. De gamle skove, Auderød og Sonnerup vil forblive urørt skov, altså uden produktion, men forhåbentlig igen ynglested for havørnen.«

Fredningsønsket omfatter 722 ha af halvøen.

På årsmødet skal der udover formandsskiftet vælges bestyrelsesmedlemmer. Hvert år er tre af de ni medlemmer på valg. Der skal også vælges suppleanter, de vælges for ét år.