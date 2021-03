Stoppede bil og fandt masser af hash

Bilens fører, en 21-årig mand fra byen, sad bag rattet, selvom han ifølge politiets narkometer var påvirket af euforiserende stoffer. En hurtig visitering af manden frembragte 6,6 gram hash og en kniv, så udover sigtelsen for kørsel under påvirkning, er han nu også sigtet for besiddelse af hashen og overtrædelse af våbenlovgivningen.

En 18-årig passager i bilen blev også tjekket, og hos ham dukkede der 87,5 gram hash frem, hvilket overbeviste betjentene om, at der var anledning til at ransage mandens hjem. Her fandt politiet yderligere 100 gram hash, så den unge mand er nu sigtet for besiddelse med henblik på videresalg af hashen. De to unge mænd er nu løsladt efter nattens anholdelse.