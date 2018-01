Tidligere og nuværende borgmester Steen Hasselriis (V) og Steffen Jensen (S) stemte sammen med det øvrige økonomiudvalg imod at gå videre med borgerinddragelse omkring spørgsmålet om en havn i Liseleje. Foto: Niels J. Larsen

Stop for havneplaner i Liseleje

Halsnæs - 24. januar 2018

»Liseleje Havn med tilhørende strandbeskyttelsesdiskussion blev behandlet i Økonomiudvalget i dag. Ingen stemte for at gå videre med sagen, dvs. at de tilstedeværende socialdemokrater nu også stemte imod at gå videre.«

Sådan skriver tidligere borgmester Steen Hasselriis (V) på Facebook sent onsdag eftermiddag og afslører dermed, at planerne om en havn i Liseleje definitivt vil blive lagt i graven politisk, når byrådet drøfter sagen i næste uge. I Udvalget for Miljø og Plan stemte de socialdemokratiske repræsentanter ellers for at der skulle gennemføres en borgerinddragelse, inden det blev besluttet om der skulle søges om mulighed for ophævelse af strandbeskyttelseslinjen i Liseleje med henblik på at kunne arbejde videre med mulig etablering af en havn.

På forhånd havde Venstre meldt ud, at man ikke så grund til at spørge borgerne yderligere om en havn. Dermed fulgte partiet hvad SF og Enhedslisten tidligere har meldt ud, og den holdning fulgte borgmester Steffen Jensen og partifællen Torben Hedelund - der begge tidligere har erklæret sig som modstandere af en havn - på økonomiudvalgsmødet. Altså ifølge opdateringen fra Steen Hasselriis, der kommer lidt usædvanligt før det officielle mødereferat fra det lukkede møde foreligger.

Steen Hasselriis noterer, at det nu er op til byrådet at træffe den endelige beslutning. Her vil man måske opleve, at den 10 personer store socialdemokratiske gruppe stemmer forskelligt, men med mindre borgmesteren og Torben Hedelund stemmer anderledes end i Økonomiudvalget, så vil der ikke være være flertal for at gå videre med spørgsmålet om strandbeskyttelseslinjen i forhold til havneplaner. Disse støttes kun fuldt af Dansk Folkeparti.